Drogba oficializa candidatura à presidência da Federação Marfinense de Futebol, diz jornal

Didier Drogba, ex-atacante de clubes como Chelsea e Galatasaray aposentado desde novembro do ano passado, tornou oficial sua candidatura à presidência da Federação Marfinense de Futebol, FIF (Fédération Ivoirienne de Football) na sigla em francês. As informações são do jornal "L'Équipe".





De acordo com a notícia, Drogba, 41 anos, já realizou todos os trâmites burocráticos para dar entrada na candidatura e vai concorrer às eleições que acontecem em dezembro. Desde que pendurou as chuteiras, o marfinense exerce uma função na diretoria do Williamsville Athletic Club Abidjan, equipe que disputa a primeira divisão do país.





O desejo de ser presidente da entidade que comanda o futebol na Costa do Marfim, no entanto, não é novidade. No mês passado, o ex-jogador disse em entrevista à "Radio France International" que esse era seu plano.





- (Me candidatar) é algo que me interessa, quero fazer algo. Quero me envolver mais. Eu penso mais e mais a respeito disso. Conheço o futebol marfinense, joguei com a seleção durante anos e ultimamente estou trabalhando no futebol daqui. Ainda não tomei minha decisão, mas se tudo der certo, por que não? - disse ele na ocasião.





Contudo, para chegar à presidência da federação, Drogba deve ter a concorrência de outro ex-jogador marfinense: Bonaventure Kalou, que tem no currículo passagens por Feyenoord e Paris Saint-Germain. Aos 41 anos, ele é atualmente prefeito da cidade de Vavoua. Atual presidente da FIF, Augustin Sidy Diallo provavelmente tentará a reeleição.





Globo Esporte