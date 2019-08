Em coletiva, presidente da CBF elogia VAR, mas reconhece problemas

(Foto: Marcos Ribolli)

Durante a coletiva de imprensa da convocação da seleção brasileira, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, disse que vai apresentar um balanço sobre o árbitro de vídeo (VAR) nas 15 primeiras rodadas do Brasileirão e Copa do Brasil. O presidente se disse satisfeito com a implementação da tecnologia.





“Estou gostando, sim. O resultado é positivo, mas não quer dizer que não haja problemas. Na segunda vamos apresentar um balanço. Temos muitos acertos, mas não vamos deixar de admitir erros também”, afirmou o dirigente.





O chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, vai apresentar os números gerais do VAR, o com o percentual de acertos e erros, dentro do levantamento realizado internamente.





O VAR vem sofrendo duras críticas dos clubes brasileiros. O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, sugeriu uma reunião entre CBF e clubes para discutir a utilização do árbitro de vídeo.





A implementação do VAR ocorreu em um acordo entre clubes e CBF. Enquanto a entidade arca com os valores referentes à tecnologia e a infraestrutura, enquanto os clubes ficam com as despesas com o pessoal para utilização do árbitro de vídeo.