Em estreia de José Neto, Brasil joga bem e bate o Canadá no início do basquete feminino no Pan

(Foto: Alexandre Loureiro/COB)









A seleção brasileira de basquete feminino estreou com o pé direito nos Jogos Pan-Americanos, vencendo o Canadá por 79 a 71. O grande destaque do time brasileiro foi a ala-pivô Clarissa, que terminou a partida com 15 pontos, 11 rebotes e 3 assistências, em pouco mais de dez minutos em quadra.





Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança do grupo A, ao lado de Porto Rico, que bateu o Paraguai mais cedo por 91 a 73. As brasileiras voltam à quadra nesta quarta-feira (07), às 23h, contra Porto Rico. A partida marcou também a estreia do técnico José Neto, tetracampeão do NBB com o Flamengo, à frente da seleção feminina.





- É gratificante. A gente não veio para ganhar uma partida só. Foi um bom começo, mas queremos mais. Fico feliz. A gente não sente peso, não viemos com peso, sabemos que é o começo de um trabalho e que temos muito pela frente. Estamos tendo muito apoio. Temos muito para melhorar, tudo é um processo. Vamos seguir com essa meta. Temos que errar menos e melhorar a consistência - disse o treinador.





O jogo





A seleção brasileira tomou um susto logo no começo, vendo o Canadá abrir grande vantagem. Mas aos poucos o time se acertou, especialmente na marcação. Com forte pressão na saída de bola canadense, a seleção conseguiu reagir e terminar o primeiro quarto vencendo por três. Clarissa, que terminou o primeiro quarto com oito pontos, e Patty, chutando bem de trás da linha de três, foram os destaques brasileiros.





O panorama de equilíbrio se manteve para a segunda etapa. Enquanto o Brasil aproveitou bem as roubadas de bola no campo de ataque, o Canadá se aproveitou dos rebotes ofensivos para seguir pontuando. No intervalo, o placar estava empatado: 40 a 40.





O time brasileiro voltou dos vestiários em alta intensidade, marcando muito bem, roubando bolas e dificultando os chutes das canadenses. Mesmo com dificuldade nos rebotes, a seleção conseguiu impedir que as canadenses tivessem bom aproveitamento de chutes. A vantagem chegou a ser de 11 pontos, mas o Canadá reagiu na reta final do quarto e fechou em sete: 52 a 59.





A boa atuação brasileira seguiu no último quarto, especialmente pela boa rotação que o técnico José Neto fez com o banco, mantendo todas as jogadores com intensidade e fôlego. Nos últimos dois minutos, a seleção chegou a ser pressionada pelo Canadá, mas segurou a vantagem e garantiu a vitória.





Nota triste





Já na reta final da partida, a pivô Aline Cezario sofreu uma lesão no joelho e precisou do auxílio de uma cadeira de rodas para deixar a quadra. A camisa 12 vai passar por exames para diagnosticar a extensão da lesão.





Globo Esporte