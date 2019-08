Em meio ao protesto por salários atrasados, atletas do Figueira embarcam para Cuiabá

(Foto: Rafael Sousa/NSC TV)









Os jogadores do Figueirense embarcaram rumo a Cuiabá na manhã desta segunda-feira. No entanto, a partida contra os donos da casa não está confirmada na noite desta terça, às 21h30 (horário de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. O motivo é o protesto do elenco pelos salários atrasados. Ninguém quis falar com a imprensa no Aeroporto Internacional Hercílio Luz.





No domingo, por meio de nota, o clube afirmou que quitará o salário CLT de julho e as duas imagens em atraso no próximo dia 28 de agosto. Na sequência, os atletas rebateram o comunicado e exigiram o pagamento até a terça, data do jogo na Arena Pantanal.





Cansado de promessas não cumpridas, o grupo voltou a mostrar união e, respaldado por uma ação extrajudicial, deve aguardar o depósito até momentos antes do início da partida. Se nada cair na conta, a tendência é que não tenha jogo.





Entenda





O direito de imagem não é pago desde maio, enquanto o mês de julho, referente ao vencimento em carteira, também está pendente. Há, ainda, o não recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).





Uma notificação extrajudicial, assinada por 31 jogadores, foi enviada ao presidente da Elephant (gestora do futebol do clube), Cláudio Honigman. Nela, o elenco manifestou a intenção de não treinar ou jogar até que os acertos sejam realizados. O clube trata a paralisação como "falta ao trabalho".





Pelas redes sociais, os atletas se manifestaram. Na sexta, foi postado a imagem do escudo do Figueirense num fundo preto e a frase: "Paramos hoje, pela sobrevivência do amanhã". No sábado, a mensagem relatou pressão e ameaça da diretoria para a retomada dos treinamentos. Além disso, todos colocaram a frase "somos todos líderes".





Não é novidade





Em julho, o elenco ficou sem treinar por alguns dias pelo mesmo motivo. Na ocasião, o presidente prometeu quitar as pendências financeiras. A promessa evitou a possibilidade de WO diante do Vitória. Em seguida, a Elephant assinou um termo de compromisso com o Conselho Deliberativo do clube, garantindo que os atrasos iriam acabar. O aditivo no contrato não teve os termos divulgados.





Globo Esporte