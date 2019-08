Em nota oficial, Flamengo comunica que encerrou negociações com Balotelli

(Foto: Reprodução / Facebook)









O Flamengo publicou em seu site oficial que encerrou as negociações com Balotelli. Depois de dois dias de negociações em Mônaco, representantes do clube, do jogador e o próprio atacante não chegaram a um acordo para a vinda do italiano ao Brasil.





"O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta."





Representante de Balotelli na negociação, o agente Mino Raiola também postou uma imagem da nota oficial publicada pelo Flamengo em sua conta oficial no Twitter. Ele fez a postagem cerca de 40 minutos depois da primeira publicação do clube na mesma rede social.





Na última quarta-feira, Marcos Braz (vice de futebol) e Bruno Spindel (diretor da pasta) se encontraram com Mino Raiola, agente de Balotelli, em Mônaco. No jantar que durou cerca de cinco horas, os dirigentes do Flamengo apresentaram os planos do clube para o atacante.





Reunião ainda não acabou em Mônaco, mas decisão sobre Balotelli já foi definida. Clube foi bem ao se adiantar e se posicionar, encerrando a novela. Conversas com Raiola agora continuam para aproximação, network, possibilidades futuras #gefla





A oferta do Flamengo foi de cerca de 3 milhões de euros livres de impostos por temporada, além de luvas para assinatura de um contrato até o fim de 2021. O valor de salário é o mesmo que o clube executa pela Inter no acordo por Gabigol, o que é considerado de alto nível mesmo no cenário europeu.





