Equipe brasileira de CCE conquista a prata e a vaga para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Depois da queda, a vaga. Na tarde deste domingo (04/08), Rafael Losano, Marcelo Tosi, Carlos Parro e Ruy Fonseca conquistaram a medalha de prata no conjunto completo de equitação (CCE) do hipismo e, com ela, carimbaram o passaporte para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. De quebra, Parro levou o bronze no individual. A festa aconteceu um dia depois de o cavalo Ballypatrick SRS tropeçar em um dos obstáculos na prova de cross country e cair sobre seu cavaleiro, Ruy Fonseca, que sofreu algumas fraturas e não participou da prova que fechou o CCE, de saltos.





O CCE reúne três modalidades do hipismo: adestramento, cross-country e saltos. Mesmo desfalcada de Ruy, a equipe brasileira fez bonito. Buscando uma das duas vagas para Tóquio, o time brasileiro abriu bem a participação no adestramento, na sexta-feira, ficando na terceira posição, com 85,90 pontos perdidos, atrás de Estados Unidos (76,40) e Canadá (81,30). No sábado, apesar do susto no cross country, subiu para a segunda posição, com 117,7 pontos perdidos, atrás dos EUA (91,2), mas já com boa vantagem sobre o Canadá (183,7). Nos saltos, os Estados Unidos não erraram e mantiveram os 91,2 pontos perdidos. O Brasil terminou a competição com 122.1 pontos perdidos e o Canadá, com 183,7.





O Comitê Olímpico do Brasil (COB) soltou nova nota atualizando o estado de saúde de Ruy Fonseca:





"O atleta Ruy Leme da Fonseca Filho, da equipe de Concurso Completo de Equitação do Brasil, seguirá mais 24h em observação no hospital de referência dos Jogos, para onde foi levado após seu cavalo tropeçar em um obstáculo no sábado, dia 3.





O atleta foi avaliado nesse domingo pela equipe do hospital, juntamente com o médico do Time Brasil que o acompanha desde o momento do acidente, Dr. Mateus Saito. Ruy está estável e não apresenta nenhum risco, mas o protocolo pede que se mantenha monitoramento por conta de contusão pulmonar causada pelo trauma em seu tórax.





Além da fratura em três costelas, o atleta sofreu fratura do úmero proximal do braço esquerdo, com recomendação de cirúrgica. Os médicos aguardam a liberação clínica do atleta para determinar se a mesma será feita em Lima ou no Brasil. O COB segue tomando as providências de tratamento e acompanhamento do atleta."





