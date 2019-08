Everton anuncia contratação do atacante italiano Moise Kean, revelação da Juventus

(Foto: Site oficial do Everton)









O Everton anunciou neste domingo a contratação de Moise Kean, da Juventus. O jogador de 19 anos, principal revelação do futebol italiano na última temporada, assinou por cinco temporadas com a equipe de Liverpool.





Valores da transação não foram divulgados, mas especula-se que transferência girou em torno de 30 milhões de euros mais 10 milhões em variáveis, totalizando 40 milhões de euros (R$ 173 milhões). A Juventus, de acordo com a imprensa italiana, adicionou uma cláusula de recompra no valor de 60 milhões de euros.





- Estou honrado em vestir essa camisa. Everton é um clube que pensa no futuro, e eu também – disse Kean, que vestirá a camisa número 27, em entrevista ao site oficial dos Toffes, clube onde atuará ao lado dos brasileiros Richarlison e Bernard.





Racismo e polêmica com Bonucci





Revelado nas categorias de base da Velha Senhora, Kean subiu para o profissional em outubro de 2016, mas com poucas chances foi emprestado para o Verona na temporada seguinte (2017/2018). O bom desempenho na terra de Romeu e Julieta fez com que Kena retornasse a Juventus na última temporada, onde foi um dos destaques da equipe, com gols importantes que o levaram a ser convocado pela seleção principal da Itália (ele já defendia as de base desde o sub-15).





O jogador também ficou marcado por ser alvo de ofensas racistas. Num jogo contra o Cagliari, após marcar um gol, foi insultado e respondeu às ofensas. Ele acabou sendo criticado por Bonucci, companheiro de Juventus, fato que gerou muita polêmica e críticas ao veterano zagueiro italiano.





Globo Esporte