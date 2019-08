Expulsão "evitável" de Felipe Melo em último jogo rende conversa com Felipão no Palmeiras

(Foto: Felipe Zito)









A expulsão de Felipe Melo contra o Bahia foi assunto discutido na Academia de Futebol do Palmeiras na reapresentação do elenco, na última terça-feira, quando a atividade foi totalmente fechada para os jornalistas.





Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, Dudu comentou sobre o cartão vermelho e defendeu o companheiro.





– Acho que foi a primeira expulsão do Felipe esse ano. Ele está se controlando bem nisso, está jogando muito bem e ajudando o Palmeiras. A gente não pode jogar tudo por água abaixo por uma expulsão. Isso acontece. Não é porque o Felipe, o Deyverson, o Prass ou porque é eu. Isso acontece no jogo. Poderia ter evitado? Poderia, mas aconteceu – disse o atacante.





– A gente estava indo bem com um jogador a menos. Se não tivesse aquele pênalti a gente poderia ter vencido o jogo. Mas já passou. Felipe conversou com o Felipão, com quem tem de conversar. A gente espera que possa contar com ele no jogo da terça-feira e nos outros jogos do Brasileiro – completou o camisa 7.





Após a partida de domingo, ainda no estádio palmeirense, Felipão antecipou que conversaria com Felipe Melo e mostraria ao atleta o vídeo do lance, "nítido para fosse expulso" na visão do treinador.





Desde que chegou ao Palmeiras, em 2017, Felipe Melo é o atleta que mais recebeu cartões no futebol brasileiro. Na atual temporada, ele vem em bom momento técnico, tanto que renovou contrato com o Verdão até o fim de 2021 e é o terceiro atleta que mais vezes entrou em campo no time de Felipão.





Para sábado, o volante terá de cumprir suspensão automática na partida contra o Grêmio, às 21h, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A volta ao time titular será na terça-feira, novamente contra o Grêmio, na arena do rival, pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores





