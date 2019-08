Gabriel Jesus abre caminho para início da busca do Manchester City pelo tri do Inglês

O Manchester City impôs seu favoritismo na estreia no Campeonato Inglês e arrasou o West Ham fora de casa. Gabriel Jesus abriu o placar, aos 24 minutos de jogo, Sterling brilhou, com um hat-trick no segundo tempo, e Agüero saiu do banco para deixar o dele de pênalti. Quem também entrou em cena foi o VAR. Usado pela primeira vez na Premier League, ajudou a anular um gol por impedimento, confirmar outro em posição duvidosa e repetir cobrança de penalidade máxima por invasão à área.





Foi um passeio do City. No primeiro tempo, o bicampeão inglês teve alguma dificuldade para controlar mais o jogo pela posse de bola. Mas só foi ameaçado numa finalização fraca de Haller e chegou com perigo meia dúzia de vezes, fora o gol de oportunismo de Gabriel Jesus, desviando cruzamento da direita de Walker, aos 24 minutos.





A etapa final foi recheada de lances importantes, quase todos do City. Ederson chegou a trabalhar, aliás, brilhar, defendendo duas vezes seguidas finalizações à queima-roupa, aos 27 minutos. A esta altura, Sterling tinha começado sua série do hat-trick, aos cinco, e o VAR entrado em ação pela primeira vez, para anular gol de Gabriel Jesus por impedimento milimétrico do ombro do atacante inglês antes de sua assistência, aos oito.





O artilheiro e o auxílio do vídeo voltaram a aparecer aos 29, em finalização para a rede por cobertura confirmada como válida pela tecnologia. Outro lance difícil de checagem, mas com rápida revisão. Aos 37, o VAR confirmou pênalti de Diop em Mahrez, dado imediatamente pelo árbitro, e indicou a invasão de Rice na área depois da defesa de Fabianski em cobrança de Agüero. O argentino teve nova chance e não desperdiçou. Nos acréscimos, Sterling selou o placar.





Gabriel Jesus aproveitou bem a chance de começar jogando. Abriu o placar no primeiro tempo e fez mais um no segundo, anulado com a ajuda do VAR. Foi substituído aos 23.





Eleito craque da temporada passada da Premier League, Sterling manteve o ritmo. Poderia ter feito mais do que os três gols, mas Agüero fez questão de cobrar o pênalti. Capitão desde a saída de David Silva de campo, o argentino aumentou a conta como maior artilheiro da história do City.





O VAR entrou em cena pela primeira vez no Campeonato Inglês. Sem intervenções públicas na abertura de sexta-feira passada, durante a vitória do Liverpool sobre o Norwich, apareceu quatro vezes neste sábado. Logo na primeira, foi indicado no telão do estádio que o gol de Gabriel Jesus estava sendo checado. E o impedimento de Sterling, autor da assistência, marcado com a ajuda de um software gráfico, foi mostrado.





A clareza na comunicação com os torcedores no estádio e na transmissão da partida se repetiu nas outras três jogadas: posição legal no terceiro gol, confirmação do pênalti em Mahrez e invasão da área antes da cobrança de Agüero.





Globo Esporte