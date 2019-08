Giba vem ao Brasil para lançar projeto social de vôlei adaptado para terceira idade e inaugurar complexo poliesportivo em Bebedouro, SP

O ídolo e ex-jogador da seleção brasileira masculina de vôlei Giba chega ao Brasil na próxima semana para participar da inauguração de um complexo poliesportivo no UNIFAFIBE, em Bebedouro, no interior de São Paulo.





Na agenda, no dia 13 de agosto, além de integrar as solenidades e palestrar para 800 alunos e convidados do centro universitário, Giba será convidado a apadrinhar o projeto social intitulado “Mais Vida na Quadra”, em que pessoas com mais de 60 anos receberão aulas e treinamento para formar um time de vôlei adaptado. O projeto abrirá inscrições no próximo mês e começa a partir de fevereiro de 2020. Os participantes utilizarão gratuitamente as dependências do complexo.

Encontro com time de Bebedouro





Na ocasião, o time campeão paulista de 1988 receberá uma homenagem da instituição e Giba reencontrará seu colega de seleção brasileira Joel dos Santos Monteiro, que integrou o time da época. Joel e Giba defenderam o Brasil nos anos de 97, 98, 99 e 2000, colecionando títulos em campeonatos como Copa América; Copa dos Campeões; Sul-americano; Pré-olímpico, além de garantir a medalha de prata em um Pan-Americano e de bronze por duas vezes na Liga Mundial de Vôlei. Formado em administração, atualmente Joel está se graduando em marketing e atua como gestor do projeto de voleibol da Universidade de São Judas, em São Paulo.





Sobre o Giba e sua história





Considerado um dos maiores jogadores da história do vôlei, Giba atualmente é o presidente da FIVBAC – Comissão Mundial dos Atletas da Federação Internacional de Voleybol.





Foi campeão olímpico em Atenas (2004) e vice em Pequim (2008) e em Londres (2012), além de oito títulos da Liga Mundial e o tricampeonato mundial (2002, 2006 e 2010). Como premiação individual, foi eleito seis vezes o melhor jogador do mundo pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei), e também foi escolhido o mvp dos jogos olímpicos de 2004, em Atenas.





Em suas palestras, Giba aborda todas estas conquistas, os jogos marcantes e as experiências vividas, mas também fala bastante sobre os casos de superação em sua vida. Aos 4 meses, teve uma leucemia, da qual conseguiu se curar um ano depois. Aos 11 anos, caiu de uma árvore e rasgou o braço em uma grade, tendo que levar 150 pontos, do pulso ao cotovelo. Foi dispensado de uma peneira em 1993 e um mês depois foi convocado para a seleção brasileira infanto, tendo sido eleito o melhor jogador e melhor atacante do campeonato mundial naquele ano.





Nas palestras, além dos temas motivação e superação, o jogador fala sobre o sucesso do trabalho em equipe, da liderança (foi capitão da seleção durante muitos anos), metas e perseverança, fazendo uma analogia entre o mundo corporativo e o esporte, além da superação de limites e a dificuldade de se manter no topo durante tantos anos.





Sobre o vôlei adaptado e a busca da saúde e socialização dos idosos





O voleibol adaptado para a terceira idade foi concebido para que os idosos jogassem de forma segura e prazerosa, com orientação e treinamento compatíveis com sua capacidade física e condicionamento.





É uma modalidade esportiva adaptada, com regras definidas, que tem o objetivo de proporcionar momentos recreativos e dinâmicos, utilizando-se de movimentos simples e adaptados do voleibol convencional que auxiliem na melhora da qualidade de vida de seus praticantes, possibilitando o desenvolvimento no aspecto cognitivo, fisiológico, motor e social dos jogadores.





Segundo os especialistas, o esporte e o envolvimento dos idosos no voleibol adaptado melhoraram muito em sua qualidade de vida social, suas aptidões físicas, a capacidade da coordenação motora, agilidade, velocidade e flexibilidade, atividades da vida diária, permitindo-os a novas amizades.





SERVIÇO:





DATA: 13 DE AGOSTO DE 2019





HORÁRIO: 19H





- INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO UNIFAFIBE





- PALESTRA COM GIBA E LANÇAMENTO DO PROJETO DE VÔLEI ADAPTADO PARA





TERCEIRA IDADE





PARTICIPAM: ALUNOS E CONVIDADOS