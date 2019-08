Grêmio reclama de calendário, manda ofício para CBF e pede tratamento igual ao Palmeiras

(Foto: Eduardo Moura)









O Grêmio entrou em contato com a CBF e enviou um ofício para solicitar "tratamento igualitário" em relação ao Palmeiras, adversário das quartas de final da Libertadores. O time paulista teve uma data alterada no calendário no Campeonato Brasileiro, algo pedido pelo clube gaúcho em documento enviado nesta quarta-feira. A informação foi divulgada por GaúchaZH e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O pleito gremista tem relação com o jogo entre Palmeiras e Fluminense, adiado do dia 25 de agosto para o dia 10 de setembro por um desacerto de calendário. O Verdão encara o Grêmio, nos dias 20 e 27, enquanto o Fluminense joga contra o Corinthians, pela Sul-Americana, nos dias 22 e 29. Para não prejudicar nem P nem Flu, houve a troca.





No entanto, o Palmeiras ficou com uma semana cheia para treinamentos justamente entre os duelos com o Grêmio nas quartas da Libertadores. Enquanto o Tricolor de Renato Gaúcho tem o Athletico-PR no calendário, pelo Brasileirão. O posicionamento gremista é por um tratamento igualitário para os dois clubes envolvidos na disputa da Libertadores.





O curioso é que Palmeiras e Athletico-PR e jogarão três vezes cada contra o Tricolor. O Furacão duas vezes pela Copa do Brasil e uma pelo Brasileirão, e o Verdão duas pela Libertadores e outra pelo Brasileirão.





A maratona gremista de decisões vai ao menos até 4 de setembro, quando enfrenta o Athletico-PR pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil na Arena da Baixada. Serão nove compromissos em 30 dias em três competições distintas (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores).





