Hamilton celebra "luta respeitosa" com Max e diz que serviu para calar críticos da Fórmula 1

(Foto: Getty Images)









Se em 2017 e 2018, o piloto que chegou mais perto de superar Lewis Hamilton foi Sebastian Vettel, na atual temporada o desafiante parece ser Max Verstappen, principalmente pela evolução da RBR no ano. E o GP da Hungria, marcado por uma batalha eletrizante entre os dois, serviu para termos um gostinho do que pode ser a segunda parte de 2019. E não foram apenas os fãs que gostaram de ver a boa briga nas pistas. Hamilton celebrou a chance de batalhar com Max e disse esperar que a cena se repita ao longo do ano.





- Honestamente, não há melhor sensação para um piloto de corrida do que quando você tem uma corrida dessas e enfrenta um piloto incrível e forte rival como o Max guiando na sua melhor forma. Max está no auge e continua a pilotar de maneira incrível. É muito bom e importante ver o nível de respeito entre nós. Foi uma luta respeitosa e espero que continue dessa forma. Quando eu estava em segundo, estava pensando: “Ok, essa é a batalha que todos temos falado, vamos tê-la hoje”, e foi muito bom - vibra.





Hamilton acredita que a disputa teria sido ainda mais dura e agressiva se ambos estivessem lutando ponto a ponto no campeonato (Lewis é 1º, com 250 pontos; Max, o 3º, com 181).





- Ele conseguiu posicionar o carro de forma muito boa. Eu dei espaço de sobra, mas apenas porque estamos lutando por coisas diferentes. Se estivéssemos lutando pelos mesmos pontos, acho que teria sido mais agressivo, mas não tinha necessidade disso. Então tudo se resumiu em achar o momento para fazer a manobra de ultrapassagem limpa e sumir na frente - explica.





O pentacampeão explica que a batalha serviu para calar os críticos da atual Fórmula 1. Hamilton acredita que as batalhas com o piloto da RBR se repetirão pelo restante da temporada e que a Ferrari deve entrar na brincadeira nas próximas corridas.





- Fico feliz que após um tempo em que todo mundo falou coisas negativas sobre o esporte, tivemos esse passo gigante da RBR ao ponto de termos boas batalhas nas mãos. E acho que será assim para o resto do ano. E acho que as Ferraris voltarão para brincar em algumas dessas corridas como Spa e Monza, serão velozes nas retas e são pistas com poucas curvas, então acho que serão muito velozes nessas pistas. A RBR tem feito um trabalho incrível, muito bom de ver. Espero que continue que possamos ter mais batalhas desse tipo.





Lewis Hamilton mostrou que é mesmo o cara da Fórmula 1. De forma espetacular, o inglês venceu o GP da Hungria ao ultrapassar Max Verstappen por fora no fim da reta dos boxes faltando quatro voltas para a bandeirada. Hamilton chegou à vitória com uma ousada estratégia de fazer um pit stop não previsto a 20 voltas do fim e, após tirar 20 segundos, aproveitou seus pneus médios em melhor estado do que os duros do concorrente, e fez a ultrapassagem.





Globo Esporte