Hemerson Maria é anunciado como novo técnico do Botafogo-SP

Um dia depois de anunciar a demissão de Roberto Cavalo do comando técnico, o Botafogo-SP anunciou nesta quarta-feira (7) a chegada de Hemerson Maria, que estava sem clube depois de sua passagem pelo Figueirense. Hemerson era o nome mais cotado para o cargo de treinador.





O anúncio foi feito pelo diretor de futebol do Botafogo, Léo Franco. O técnico deve chegar ainda nesta quarta a Ribeirão Preto e iniciar os trabalhos para enfrentar o Bragantino, na sexta-feira, às 21h30, fora de casa.





“Estamos apalavrados com o treinador Hemerson Maria. Nesta quinta-feira ele já estará com parte da sua comissão acompanhando os trabalhos do treino pela manhã e viaja conosco para Atibaia após o almoço. Ele é nosso treinador até o final da Série B”, disse Franco durante o pronunciamento.





No entanto, o técnico não deve estar no banco no jogo da próxima rodada. Hemerson precisa ter o nome registrado no BID da CBF, o que não deve acontecer até na sexta. Para isso, o auxiliar do novo treinador pode comandar a equipe, já que, para esse cargo, não é necessário o registro no BID.





“É difícil que ele [Maria] esteja à beira do campo, mas a gente está conversando sobre isso, como conduzir sobre o jogo de sexta-feira. O auxiliar eu não preciso ter no BID, ele figura na súmula como auxiliar só. Vamos ajustar quem efetivamente conduz isso, mas o [Emerson] Buck e o [Gustavo] Jabor vão estar com a gente também”, finalizou Franco.





Hemerson teve uma passagem complicada pelo Figueirense. Sem respaldo da diretoria e com salários atrasados, o técnico pediu demissão do cargo. Hemerson tem passagem pelo Joinville em 2014, onde foi campeão da série B. Sua apresentação no Pantera deve ser na quinta-feira à tarde.