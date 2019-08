Hemerson Maria supera marca de 350 jogos como técnico profissional e revela expectativa para estreia à beira do campo pelo Botafogo-SP

(Foto: Divulgação/Botafogo de Ribeirão Preto)









Treinador profissional desde 2012, Hemerson Maria atingiu mais uma marca importante na sua trajetória. Ele ultrapassou os 350 jogos como técnico. Neste período, ele acumula conquistas por: Joinville (Série B), Avaí (Campeonato Catarinense), Fortaleza (Taça dos Campeões) e Figueirense (Recopa Santa Catarina).





A cada temporada, Hemerson Maria vem consolidando cada vez mais o seu nome nacionalmente, principalmente pelos trabalhos sólidos que realiza. O treinador já carrega experiências em quatro estados diferentes (Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Goiás). Na opinião dele, essa “rodagem” foi fundamental para ter sucesso nas equipes em que trabalhou. “Superar a marca de 350 jogos em menos de oito anos de carreira como treinador profissional é algo bastante expressivo e que me deixa muito feliz. Acredito que o fato de ter trabalhado em estados diferentes me deram a maturidade para preparar melhor as equipes no qual trabalhei. É sempre importante conhecer estádios, logísticas, escolas de futebol distintas até para ter sucesso em competições nacionais e regionais. Toda essa experiência fez com que conquistasse bons resultados nas equipes e consequentemente, na maioria delas, pude fazer um trabalho duradouro”, destacou o técnico, que em 2015 ficou um semestre afastado dos gramados em virtude de uma cirurgia no quadril.





Recentemente, Hemerson Maria assumiu o comando técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. Logo na estreia, um resultado positivo, ao segurar um empate em 0x0, fora de casa, contra o líder da Série B, o Bragantino. Pelo fato de seu nome não ter entrado no Boletim Informativo Diário (BID), Hemerson Maria teve que dirigir o time fora do banco de reservas. Na beira do campo, o time ficou sob o comando do auxiliar Emerson Nunes. “Enfrentamos um adversário duríssimo. Líder da competição e na casa deles. Mas, no tempo de trabalho que tivemos conseguimos preparar bem a equipe e saímos de lá com um ponto importante. Queria estar na beira do campo, mas não foi possível”, explicou o comandante de 47 anos.





Durante esta semana, o nome de Hemerson Maria foi inserido no BID e, portanto, ele poderá estar à beira do campo neste sábado, às 16h30, contra o Sport no estádio da Ilha do Retiro. Nesta Série B, Hemerson Maria já teve a oportunidade, quando dirigiu o Figueirense, de enfrentar o Leão na casa do clube pernambucano. Na oportunidade, o duelo terminou empatado em 0x0.





Por conhecer bem o rival e confiante no trabalho realizado ao longo da semana, Hemerson Maria destaca que o Botafogo de Ribeirão Preto pode retornar de Recife com um bom resultado. “O Sport é um dos favoritos ao acesso. Será um jogo bastante complicado. Mas, estudamos bem a equipe deles. É um time que impõem sua força jogando em casa. No entanto, tivemos uma semana positiva de treino e com garra, comprometimento e organização poderemos sair de lá com uma vitória”, opinou o técnico do Pantera.





Com mais de 350 jogos como treinador profissional, Hemerson Maria estabelece suas novas metas na carreira. “Desejo continuar aumentando meus números de jogos que é sempre importante nos objetivos pessoais, porém, valorizo muito os objetivos coletivos e o meu pensamento agora é totalmente voltado ao acesso do Botafogo de Ribeirão Preto. Estamos tendo a Série B mais equilibrada dos últimos anos. A distância do primeiro para o décimo colocado nunca foi tão curta recentemente. Por isso, que pontuar fora de casa contra um rival direto, como o Sport, é fundamental. Vamos em busca disso para elevar o nível de confiança visando uma sequência de resultados positivos”, finalizou.





Jogos de Hemerson Maria como treinador profissional:





Joinville – 119 jogos (49 vitórias, 38 empates e 32 derrotas)





Vila Nova (GO) – 96 jogos (36 vitórias, 38 empates e 22 derrotas)





Avaí – 65 jogos (31 vitórias, 13 empates e 21 derrotas)





Figueirense – 34 jogos (14 vitórias, 14 empates e 6 derrotas)





Crac (GO) – 15 jogos (8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas)





Fortaleza – 13 jogos (5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas)





Red Bull Brasil – 8 jogos (1 vitória, 4 empates e 3 derrotas)





Botafogo de Ribeirão Preto – 1 jogo (1 empate)





Total – 351 jogos (144 vitórias, 117 empates e 90 derrotas)





AV Assessoria