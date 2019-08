iFood é o novo patrocinador do Osasco Voleibol Clube

(Foto: João Pires/Fotojump)

O iFood, foodtech líder na América Latina, anunciou na última terça-feira o apoio da empresa como patrocinador do Osasco Voleibol Clube. Também conhecido como Osasco Audax, a equipe brasileira de voleibol feminino é dona de cinco títulos da Superliga além de ter sido Campeã Mundial em 2012.





"A parceria reforça a nossa origem brasileira e o compromisso com o nosso país, com o esporte olímpico brasileiro e também com a cidade de Osasco. Estamos muito felizes por poder participar desta jornada com uma equipe tão vencedora e que representa a cidade de Osasco, comunidade tão importante para o iFood, já que é a cidade onde mantemos nossa sede", conta Bruno Montejorge, Diretor de Comunicação Institucional do iFood.





No elenco da equipe estão as jogadoras Bia, Mara e Roberta, além de destaques como a líbero Camila Brait e as estrangeiras Heidy Casanova (Cuba) e Ana Bjelica (Sérvia). Ellen Braga, Vanessa Janke, Pri Heldes, Adriani Vilvert, Fernanda Tomé, Amanda, Karyna Malachias e Kika completam o elenco.





Além do app de food delivery, outros parceiros como Audax, Bradesco, EcoOsasco, Hummel, Reserva Raposo e São Cristóvão Saúde, se uniram para apoiar a temporada de 2019/2020 do time.