João Menezes vira semi contra argentino, encaminha vaga olímpica no tênis e vai disputar o ouro

Foi com emoção. Após perder o primeiro set e se ver obrigado a vencer os dois seguintes para manter vivo o sonho de disputar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o mineiro João Menezes conseguiu se manter concentrado e, com uma atuação consistente, derrotou o argentino Facundo Bagnis - medalha de ouro no Pan de Toronto, em 2015 - por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/4), garantindo a primeira vaga na decisão da medalha de ouro de simples no tênis. O outro finalista é o chileno Tomás Barrios, que venceu o argentino Guido Andreozzi por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 6/2) na outra semifinal, também disputada neste sábado.





- Vamos para o tudo ou nada. Esse era o objetivo, desde o começo. Tive pouco tempo de adaptação, que foi bem difícil e bem lenta. Nos primeiros jogos, joguei um pouco mal. Depois de quatro dias, me senti adaptado. Hoje, na semifinal, foi uma questão mais de tática. Estava jogando meio reto, angular e bolas baixas. Quando me dei conta que tinha que mudar a tática, consegui ganhar o jogo - falou João.





Aos 22 anos, João Menezes está no melhor momento da carreira. Os números mostram: ele é o 212º do ranking mundial, sua melhor posição na carreira. Os últimos jogos comprovam: vitória sobre o chileno Nicolas Jarry, 55º do mundo, nas quartas de final do Pan e, neste sábado, vitória de virada na semifinal contra Facundo Bagnis, que também já foi o número 55 do ranking.





E se, para um tenista, bater na sequência dois favoritos ao título já é uma mostra de evolução, João Menezes foi além. Fez uma grande partida contra Bagnis, saiu perdendo o primeiro set e se recuperou mostrando tranquilidade. A vitória, além de classificá-lo para a decisão do ouro no Pan de Lima, praticamente dá ao tenista mineiro a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os finalistas das chaves de simples no masculino e no feminino em Lima garantem a vaga, desde que estejam entre os 300 melhores do ranking mundial de 8 de junho de 2020 (logo após Roland Garros), cerca de um mês antes dos Jogos no Japão.





- A vaga está garantida. Não querendo desmerecer o ouro, mas a semifinal era um jogo muito mais tenso. Vaga olímpica é vaga olímpica né? Estou muito feliz. Agora é descansar o máximo que der. Curtir o momento. Está saindo tudo bem. Seguir nesta caminhada dia após dia. Treino após treino. Bola após bola - completou.





A última vez que um brasileiro foi campeão dos Jogos Pan-Americanos em simples foi com Flávio Saretta, em 2007, no Rio de Janeiro. Se ganhar o ouro, João Menezes será o sexto do país a conseguir tal feito. Um dos campeões, Fernando Meligeni, em Santo Domingo 2003, esteve na quadra central assistindo à partida. Antes, Meligeni viu a derrota da sobrinha Carol na semifinal feminina de simples. Ela disputa o bronze neste domingo também.





