Jogos Pan-Americanos aumentaram busca de brasileiros por Lima em 99%

Os jogos Pan-Americanos de 2019, sediados em Lima, no Peru, encerraram-se ontem, 11 de agosto. De olho no evento e considerando a paixão dos brasileiros pelo esporte, o KAYAK, maior ferramenta de buscas e planejamento de viagens do mundo, analisou o comportamento dos usuários brasileiros e latino-americanos para descobrir se o evento estava impulsionando a busca de passagens aéreas para Lima. O levantamento revelou que os jogos aumentaram a busca de brasileiros pela capital peruana em 99%.





Além disso, o KAYAK levantou os cinco países na América Latina que mais buscaram por passagens para Lima durante os jogos. O Brasil aparece em quarto lugar:





Países que mais buscaram passagens para os jogos Pan-Americanos em Lima





1. Colômbia





2. Chile





3. Argentina





4. Brasil





5. Equador





“O turismo esportivo é uma realidade; no começo de julho um levantamento nosso revelou que a final da Copa América levou a aumento de 226% na busca de brasileiros por passagens para o Rio”, afirma Eduardo Fleury, Líder de Operações do KAYAK no Brasil. “Em época de grandes eventos a busca por passagens aumenta significativamente e, consequentemente, o preço também.. Por isso é importante que viajantes se planejem com uma antecedência ainda maior”, completa.





Quem já está de olho nos próximos jogos e eventos esportivos pode ativar um alerta de preços para se planejar melhor e economizar na compra de passagens aéreas!





Metodologia





A pesquisa foi realizada em 08/08/2019 considerando buscas no KAYAK por voos de ida e volta na classe econômica. O aumento de 99% considera voos saindo de todos os aeroportos do Brasil com destino a todos os aeroportos de Lima, buscados entre janeiro de julho de 2019 para viagens de 24 de julho a 12 de agosto de 2019, comparados com os mesmos períodos em 2018. A tabela considera voos saídos de todos os aeroportos da América Latina com destino a todos os aeroportos de Lima nas mesmas datas.