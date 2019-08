Jornal: Icardi é avisado que não jogará mais na Inter, e Wanda Nara cogita processar clube

(Foto: Getty Images)









A má relação entre Icardi e a Inter de Milão, que dura alguns meses, parece ter chegado à sua maior crise. O jornal "La Gazzetta dello Sport" afirma nesta sexta-feira que o atacante foi avisado pela diretoria que não jogará mais pelo clube e, por isso, deveria aceitar uma transferência. Contrariado, o argentino estaria cogitando processar a equipe.





O jornal afirma que Icardi participou de uma reunião na última quinta-feira com os três executivos mais poderosos do clube de Milão: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Gabriele Oriali. No encontro, teria ouvido dos diretores que "não jogará um minuto" caso permaneça no clube italiano, uma vez que o técnico Antonio Conte deixou claro que não conta com seus serviços.





Desta forma, a diretoria indicou que deseja que Icardi aceite uma transferência ou, então, ficará afastado do elenco e "encostado" no clube. Entretanto, o atacante, segundo o jornal, não estaria disposto a aceitar as propostas recebidas de Napoli e Roma. O argentino só aceitaria ir embora para a Juventus.





Desta forma, mais um imbróglio foi criado na relação entre jogador e clube. E desta vez o problema pode ir parar nos tribunais. Segundo a "Gazzetta", a esposa e empresária de Icardi, Wanda Nara, já cogita processar a Inter de Milão por assédio moral - uma vez que estaria forçando o atleta a aceitar condições que não deseja.





A Inter de Milão tenta negociar Icardi o quanto antes para que, tendo dinheiro em caixa, consiga buscar um centroavante para sua vaga - um nome que agrade o técnico Antonio Conte. A equipe e o jogador terão um mês para resolver o impasse, uma vez que a janela de transferências na Itália fecha no dia 2 de setembro.





