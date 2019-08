Liderada por Varejão e Benite, seleção de basquete bate Montenegro no Torneio de Lyon

A seleção brasileira masculina de basquete venceu Montenegro por 80 a 69, na tarde deste sábado, e encerrou sua campanha com dois triunfos e um revés no Torneio de Lyon, preparatório para a Copa do Mundo da China, que começa no final deste mês. O cestinha da partida foi o armador Vitor Benite, com 21 pontos. Anderson Varejão, que havia sido poupado na véspera, terminou com 18.





Na quinta-feira, a seleção havia derrotado a Argentina por 89 a 82. No dia seguinte, sucumbiu diante da França, dona da casa, por 86 a 72 - depois de chegar a abrir 11 pontos de vantagem.





O torneio amistoso de Lyon é preparatório para a disputa do Mundial da China, entre 31 de agosto e 15 de setembro, que vai distribuir sete vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil está no grupo F, com Grécia, Montenegro e Nova Zelândia. Antes de estrar no megaevento, a seleção ainda fará mais dois amistosos com a China.





O continente americano tem direito a duas vagas e, por isso, para se garantir logo na competição japonesa, o Brasil precisar terminar entre os dois melhores das Américas. A estreia brasileira na disputa chinesa será no dia 1º de setembro, contra a Nova Zelândia. Neste grupo ainda estão a Grécia e Montenegro. Os dois melhores avançam para a segunda fase.





Caso não consiga, a seleção brasileira terá de ficar entre os 24 melhores do Mundial para ter o direito de disputar o Pré-Olímpico em 2020, que ainda não tem data e local definidos.





O JOGO





O primeiro quarto começou com bastante equilíbrio, e com quase metade do período decorrido o placar estava empatado em 10 a 10. Na segunda metade da parcial, o Brasil embalou e, com uma bola de três pontos e outra de dois Vitor Benite, abriu 19 a 10. Com uma bandeja tranquila de Varejão, a liderança foi para 11 pontos (21 a 10). No fim, vantagem da seleção por 25 a 12, com oito pontos de Benite.





Apesar da boa atuação brasileira, há de se reconhecer que Montenegro descansou seu principal jogador, Nikola Vucevic, do Orlando Magic. Mas a ausência do All-Star da NBA não pode tirar o mérito da equipe de Aleksandr Petrovic. Logo no início do segundo quarto, Anderson Varejão conseguiu uma jogada de dois pontos e falta. Com um outro lance livre cobrado por Alex Garcia após falta técnica, a diferença no marcador se alongou para 29 a 14.





Quando parecia que o Brasil iria deslanchar ainda mais, um susto. A defesa relaxou, o ataque parou de produzir como vinha e Montenegro anotou sete pontos consecutivos. Coube a Benite convertar um arremesso importante e voltar a dar à seleção dez pontos de folga (31 a 21). Os europeus diminuíram os erros e o jogo ficou mais equilibrado, mas uma boa sequência brasileira no final do quarto decretou uma vantagem de 46 a 32 no intervalo - Benite terminou os primeiros 20 minutos com 16 pontos anotados.





O Brasil voltou à quadra no terceiro quarto com Yago, Benite, Didi, Caboclo e Varejão. E a formação sem Marcelinho Huertas não diminuiu o ritmo. Com pouco mais de cinco minutos jogados, o time nacional tinha 54 a 41 no placar, com boas jogadas ofensivas de Yago. No geral, porém, a qualidade do duelo caiu, com erros de parte a parte. Ainda assim, a equipe brasileira manteve-se com uma dianteira de 11 pontos (60 a 49).





No quarto período, Montenegro conseguiu reduzir o déficit para apenas cinco pontos (63 a 58). Assim que os europeus encostaram no marcador, Petrovic recolocou Huertas no jogo e o Brasil voltou a crescer. Rapidamente, dilatou a vantagem para 11 pontos (69 a 58), que continuou intocável até o final.





Globo Esporte