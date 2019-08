Lucas Moura assina novo contrato e renova com o Tottenham até 2024

O Tottenham anunciou no início da tarde desta sexta-feira a renovação do contrato de Lucas Moura. O brasileiro de 26 anos assinou um novo vínculo válido por mais cinco temporadas, ou seja, até junho de 2024.





Lucas chegou ao Tottenham em janeiro de 2018 e está, portanto, há um ano e meio no clube. Nesse tempo, disputou 60 partidas e marcou 16 gols. O momento mais importante sem dúvidas foi o hat-trick anotado no segundo tempo do jogo de ida contra o Ajax, pelas semifinais da Champions League - os Spurs venceram por 3 a 2 e se classificaram para a decisão.





- Estou muito feliz, essa é uma grande notícia para mim. Eu me sinto confortável aqui, tosos são incríveis. Os torcedores, o clube. Sou muito agradecido por tudo que o clube me deu. Agora eu só preciso dar o meu melhor, como faço sempre. Quero mostrar que amo jogar futebol e quero trazer muito mais para esse clube. Meu objetivo é sempre estar melhor e dar alegria aos torcedores - disse ele.





O Tottenham estreia na Premier League neste sábado, contra o Aston Villa, às 13h30 (de Brasília), em Londres.





Globo Esporte