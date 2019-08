Manchester City e Juventus entram em acordo para troca entre Danilo e Cancelo

(Foto: Reprodução / Facebook)









Danilo está de casa nova no futebol europeu. Após longa negociação, Juventus e Manchester City entraram em acordo: o lateral-direito brasileiro vai para o clube italiano e João Cancelo reforça a equipe de Pep Guardiola.





A expectativa é que a negociação, iniciada ao fim da temporada europeia, tenha um ponto final nesta segunda, com a assinatura de contrato. Danilo embarca para a Itália na terça e se apresenta ao treinador Maurizio Sarri no novo clube.





A troca foi motivada pelo interesse de Guardiola no lateral português de 25 anos. A ida de Danilo teve o sinal positivo do clube italiano e também do brasileiro, que busca mais espaço. Na negociação, o City ainda paga cerca de 30 milhões de euros.





Danilo chegou ao City em agosto de 2017 e entrou no sistema de rodízio de Pep Guardiola desde então. Chegou a jogar na lateral esquerda em algumas oportunidades. Pelo clube, fez 60 jogos e terminou com seis títulos, entre eles dois da Premier League.





Na Juventus, o lateral de 28 anos, que busca sequência para voltar a figurar nas convocações de Tite, terá a companhia de três brasileiros: Alex Sandro, Douglas Costa e Matheus Pereira. Além disso, Danilo volta a atuar ao lado de Cristiano Ronaldo após parceria no Real Madrid.





Globo Esporte