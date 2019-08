Márquez quebra recorde de poles da MotoGP em classificatório para a etapa da Áustria

(Foto: Josef Bollwein/Getty Images)









Absoluto em Spielberg, na Áustria, o pentacampeão mundial Marc Márquez garantiu nada menos que sua 87ª pole position na motovelocidade, 59ª na MotoGP. O espanhol se desgarrou do australiano Mick Doohan, que tinha 58 poles na categoria. Com um Q2 bastante consistente, o piloto da Honda se fez inalcançável para os adversários ao cravar o tempo de 1:23.027. Márquez terá ao seu lado na primeira fila, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que larga em segundo, e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que sai em terceiro. O SporTV 2 transmite a corrida neste domingo a partir das 9h.





Cal Crutchlow e Francesco Bagnaia avançam ao Q2





O treino classificatório para a décima primeira etapa do Mundial de MotoGP, em Spielberg, na Áustria, foi marcado por uma surpresa.





O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), penúltimo colocado na corrida da etapa passada, na República Tcheca, entrou muito bem na briga por uma vaga no Q2, e com o tempo de 1:23.928, se garantiu na qualificatória decisiva.





No fim do Q1, só teve sua marca derrubada pelo britânico Cal Crutchlow (Honda), que voou para anotar 1:23.829 já com o cronômetro zerado.





Márquez garante a pole no Q2





Os 12 pilotos foram para os 15 minutos decisivos do Q2, e quem começou dando as cartas foi o espanhol Maverick Viñales, assumindo a primeira posição nos minutos iniciais.





Só que ele logo foi batido pelo pentacampeão Marc Márquez, que impôs a melhor volta a 9 minutos do fim da qualificatória. Quem aparecia em terceiro a 7 minutos do fim era o francês Fabio Quartararo.





Nos minutos finais, Márquez seguiu imbatível e baixou ainda mais o seu tempo para 1:23.027, ficando muito perto da pole position. No último minuto, Dovizioso, que fazia um Q2 discreto, beliscou a segunda posição. Em seguida, o italiano foi batido por Quartararo.





Romano Fenati é pole na Moto 3





Na Moto 3, a pole foi do italiano Romano Fenati, que anotou o tempo de 1:36.460. O japonês Ayumu Sasaki larga em segundo (1:36.511), e o espanhol Jaume Masia em terceiro (1:36.689).





Globo Esporte