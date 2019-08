Na estreia do SUP no Pan, Brasil fatura ouro e prata com Lena Guimarães e Vinnicius Martins

O Brasil conquistou um ouro e uma prata na estreia do stand up paddle (SUP) nos Jogos Pan-Americanos. Nesta sexta-feira, Lena Guimarães conseguiu encontrar o melhor caminho no mar agitado de Lima para cruzar a linha de chegada na primeira posição da prova de corrida do SUP. Sofrendo com caldos, as rivais ficaram para trás. Na disputa masculina não teve queda, mas teve arrancada de Vinnicius Martins para a prata, atrás apenas do americano Connor Baxter.





- Prova duríssima, competindo com as melhores atletas. Candice supercampeã, Lina (Augaitis) é campeã mundial. Na reta final eu estava em segundo. Resolvi arriscar e ir para o tudo ou nada. Na minha idade é agora ou nunca. Peguei uma onda grande e vim capotando. Quando cheguei na areia, eu nem sabia o que tinha acontecido. Até agora não acreditei. Foi uma medalha histórica por ser a primeira. Estou muito feliz. Ainda não caiu a ficha - disse Lena, surfista de 38 anos.





Final de prova cheia de caldos entre as mulheres





Lena brigou pelas primeiras posições desde o começo da prova, estreante no programa dos Jogos Pan-Americanos. Ela figurava na terceira posição, atrás da americana Candice Appleby e da canadense Lina Augaitis quando sofreu uma queda. A brasileira viu a portorriquenha Rivera ameaçar sua posição, mas manteve o terceiro lugar.





Na reta final, o mar agitado também deu um caldo nas líderes Appleby e Augaitis. Lena Guimarães conseguiu encontrar um caminho mais tranquilo entre as águas e até pegou carona em uma onda para assumir o primeiro posto e cruzar a linha de chegada. Esgotada, ela se jogou na areia da praia, mas depois celebrou o título, completando a prova em 33min25s7. A americana Appleby ainda conseguiu se recuperar da queda para ficar com a prata (34min03s9). A canadense Augaitis, por outro lado, acabou sendo ultrapassada também pela portorriquenha Rivera, que faturou o bronze (34min38s0).





Vinnicius também arranca no fim





Bronze no último Mundial, Vinnicius entrou na disputa como um dos favoritos ao título. Ele teve uma boa largada e chegou a figurar na liderança, mas o americano Connor Baxter rapidamente tomou o domínio da prova e não teve o ouro ameaçado, completando o percurso em 24min18s7.





O peruano Itzel Delgado entrou na reta final na segunda posição. Só que Vinnicius, assim como fez Lena, encontrou uma boa onda para pegar carona e ultrapassar o surfista da casa. O brasileiro cruzou a linha de chegada na segunda posição, em 25min01s3. O peruano Delgado quase perde o bronze para o colombiano Giorgio Gomez, mas conseguiu seu lugar no pódio com 26min24s3.





Globo Esporte