Na primeira participação do Brasil na pelota basca no Pan, Felipe Otheguy conquista o bronze

(Foto: Washington Alves/COB)









Logo na primeira vez em que teve um representante na pelota basca, o Brasil já garantiu uma medalha na modalidade nos Jogos Pan-Americanos. Em Lima, Felipe Otheguy - francês naturalizado brasileiro - garantiu o bronze nesta sexta-feira ao vencer o boliviano Josias Bazo por 2 sets a 0 - parciais de 10/6 e 10/3 - na categoria frontón manual - em que o jogador rebater a bola com as mãos.





No primeiro set, o jogo começou equilibrado ficando empatado em 3 a 3, mas o boliviano conseguiu abrir boa vantagem ao fazer 6 a 3. Foi quando Otheguy reagiu de maneira impressionante para chegar à vitória na parcial por 10 a 6. Na segunda parcial, Felipe Otheguy continuou sem dar chances ao adversário e abriu 6 a 0 de início. Josias Bazo tentou uma reação ao marcar duas vezes seguidas, mas o brasileiro manteve a dianteira para fechar em 10 a 3.





Na categoria frontón manual, apenas seis atletas brigavam pelas medalhas. Felipe Otheguy estreou no Pan de Lima com derrota para o mexicano David Alvarez por 2 a 0. Na sequência, garantiu vaga na semifinal ao vencer o uruguaio Richard Airala por 2 a 1. Na tentativa de ir à final, perdeu para o cubano Dariel Leiva por 2 a 0, ficando com o duelo pelo bronze para fechar a disputa.





Globo Esporte