Neymar treina sozinho no PSG enquanto futuro segue indefinido

(Foto: Getty Images)









Enquanto a situação de Neymar está indefinida, o atacante brasileiro treina sozinho no Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, o brasileiro seguiu com as atividades no clube francês enquanto o técnico Thomas Tuchel trabalhou com o restante do elenco. Esta situação também serve para preservar o craque de algum problema físico ou lesão, já que está na mira de Real Madrid e Barcelona e pode ser negociado.





Desde que se reapresentou ao Paris Saint-Germain, Neymar, mesmo sem estar 100% fisicamente, ainda participou de algumas atividades com o elenco, mas não jogou as partidas oficiais da equipe: vitória por 2 a 1 sobre o Rennes na decisão da Supercopa da França, e vitória por 3 a 0 sobre o Nimes na abertura do Campeonato Francês.





Na mira de Real Madrid e Barcelona, a situação do brasileiro pode ser definida em breve. O clube catalão voltou sua carga para tentar contratá-lo depois que o time galáctico abriu negociações com o PSG. Nesta semana, uma reunião em Liverpool da Associação de Clubes Europeus (ECA, em inglês) deve marcar o encontro dos presidentes de Barça e Paris Saint-Germain, o que seria um importante passo na definição da negociação.





Globo Esporte