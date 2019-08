Pedro tem lesão na coxa direita detectada e desfalca Fluminense no Brasileiro e na Sul-Americana

(Foto: Rafael Araújo)









O atacante Pedro, do Fluminense, teve uma lesão detectada no músculo posterior da coxa direita. A má notícia saiu após exames feitos na manhã desta segunda-feira. O centroavante se machucou na partida do último sábado, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.





O clube não divulgou o grau da lesão e evitou dar prazo de retorno do camisa 9. Mas a reportagem do GloboEsporte.com apurou que se trata de uma lesão entre grau 1 e 2 e que o tempo de recuperação será em torno de 3 semanas.





Desta forma, Pedro desfalcará o Fluminense nos confrontos contra o CSA no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Corinthians, pela Sul-Americana, nos dias 22 e 29 de agosto. Tendo possibilidade remota de retornar diante do Avaí, no dia 2 de setembro, sendo o mais provável é que só volte a ficar à disposição no dia 7 de setembro, contra Fortaleza, ambos os jogos pela competição nacional.





A contusão aconteceu no fim do primeiro tempo da derrota tricolor para o Atlético-MG, no último sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu a coxa imediatamente após esticar a perna para dominar um cruzamento e deixou o jogo no intervalo para a entrada de João Pedro.





O jogador iniciou a recuperação antes mesmo de retornar ao Rio de Janeiro. Enquanto o elenco folga nesta segunda-feira, Pedro segue para o CT do Fluminense para dar continuidade ao tratamento com o departamento médico tricolor.





Esta é a segunda lesão muscular de Pedro em 2019. Ele chegou a sofrer uma pequena lesão na coxa esquerda na final do Torneio de Toulon, pela seleção olímpica, em junho. O atacante voltou aos campos em abril deste ano após longo processo de recuperação da cirurgia no joelho direito sofrida em 2018. Pedro tem 14 partidas e 5 gols marcados na temporada.





Contra o CSA, o escolhido para substituir o atacante deve ser João Pedro, que está recuperado de pancada no tornozelo direito e entrou no lugar de Pedro na derrota para o Galo. O Tricolor entra em campo pela 15ª rodada do Brasileirão no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.





