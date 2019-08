Ponto de Opinião: Chegada de Pia pode revolucionar o futebol brasileiro, mas é preciso ter calma

A técnica Pia Sundhage foi apresentada nessa terça-feira (30) em coletiva de imprensa na CBF. A treinadora assume a seleção feminina de futebol, com o desafio de colocar a seleção no rumo das vitórias. A equipe disputou a Copa do Mundo este ano, ficou pelas oitavas, mas mostrou que tem capacidade.





A coletiva mostrou otimismo perante a esta nova fase da seleção, mas é preciso entender que, com este novo pensamento e nova filosofia que deve ser adotada por Pia, começaremos a seleção do zero. Por mais que ainda devemos contar com atletas como Marta e Cristiane, elas não será jogadoras para sempre. Uma hora será necessário substituir.





Vejo que Pia trará uma cara mais competitiva para a seleção. Tiramos um modelo que não estava dando certo para um que, em primeiro momento, mostra que teremos um trabalho sério e com objetivos. O primeiro desafio será o torneio internacional ainda este ano e temos que prestar atenção de como esta seleção será montada.





Como o próprio presidente da CBF disse, somos o “melhor futebol do mundo” (sic) e por isso precisamos de uma técnica a altura.





Boa sorte!