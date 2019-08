Presidente do Grêmio reclama sobre possível favorecimento ao Palmeiras em alteração de jogo

(Foto: Eduardo Moura)

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., voltou a mostrar seu incômodo com um possível favorecimento ao Palmeiras em jogos decisivos neste momento da temporada. O presidente mostrou indignação por ter tido o pedido negado para o adiamento do jogo contra o Athletico, válido pelo Brasileiro, e que irá acontecer no dia 24 desta mês, pela 16ª rodada.





As informações divulgadas pelo Globo Esporte mostram que a indignação do presidente é que o Palmeiras, adversário do Grêmio na Libertadores, estaria sendo favorecido pela CBF, já que fez um pedido para o adiamento do jogo contra o Fluminense, que aconteceria no dia 25 deste mês, e teve a solicitação acatada pela Confederação, que adiou para novembro.





O adiamento da partida entre Palmeiras x Fluminense também acontece por incompatibilidade de datas, já que o tricolor carioca está envolvido na disputa da Copa Sul-Americana. Romildo questionou a decisão tomada pelos dirigentes da CBF.





“O Grêmio fez manifestação por escrito quando aconteceu o adiamento da rodada para o Palmeiras. Entendemos que é um privilégio. Que seja estendido para nós. Sugerimos duas datas alternativas. Estamos no aguardo. Eu vi que surgiu uma série de informações dizendo que isso não ia ser aceito. Não recebemos nada oficialmente. No momento que recebermos, vamos nos posicionar. Nos gera suspeição se beneficiar só um clube e temos que trabalhar o assunto, buscando um tratamento igualitário. Essa é a questão”, disse o presidente.





A partida entre Grêmio e Athletico acontecerá no intervalo entre os confrontos com o Palmeiras na Libertadores. Com isso, o Verdão ficará com a semana livre, enquanto o tricolor gaúcho entrará em campo contra o Furacão.





“Vamos fazer o processo de maturidade. Este tipo de colocação para eles ser sensíveis. Temos que ser respeitados e não desequilibrados por conta de uma ação de quem organiza o campeonato. Vou lá (na CBF) com ênfase e força caso se confirme esta negativa”, completou Bolzan Júnior.





Os próximos jogos do Grêmio





14/08 - Grêmio x Athletico-PR - Copa do Brasil

17/08 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

20/08 - Grêmio x Palmeiras - Libertadores

24/08 - Grêmio x Athletico-PR - Brasileirão

27/08 - Palmeiras x Grêmio - Libertadores





Os próximos jogos do Palmeiras





17/08 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

20/08 - Grêmio x Palmeiras - Libertadores

27/08 - Palmeiras x Grêmio - Libertadores