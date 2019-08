Previsão de casa cheia! Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Vasco x Flamengo em Brasília

O clássico do futebol carioca entre Vasco x Flamengo que será realizado no próximo sábado (17), no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, às 19h, tem tudo para ser uma das partidas com o maior público do Campeonato Brasileiro 2019.





Isso porque em um dia após a abertura da venda dos ingressos, mais de 10 mil torcedores já tinham garantido presença no clássico. A previsão é de um público em torno de 60 mil espectadores.





Os torcedores poderão adquirir os bilhetes pela internet ou nos pontos de venda físicos: Lojas oficiais do Vasco e do Flamengo, Grandes Torcidas, Trend Esportes (Sudoeste), Globo Esporte (Taguatinga Shopping, Centro de Taguatinga), e Primetek: (Taguatinga Norte, 511 Norte, e Epia), Ayub Esportes (Vitrine shopping - Águas claras). Com os respectivos preços: Área superior: R$ 65 (meia); R$ 130 (inteira); Inferior: R$ 105 (meia) e R$ 210 (inteira); Hospitality: R$ 85 (meia); R$ 170 (inteira); Camarote avulso (sem serviço): R$ 125 (meia) e R$ 250 (inteira); Camarote fechado (open bar não alcoólico e food de salgados e caldos): R$ 250 (valor único). Meia entrada válida para estudantes ou doadores de 1kg de alimento não perecível (o alimento deverá ser levado no dia do jogo e entregue na catraca). Meia entrada válida para estudantes ou doadores de 1kg de alimento não perecível (o alimento deverá ser levado no dia do jogo e entregue na catraca).





Serviço





Vasco x Flamengo no Mané Garrincha - 15° rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado, 17 de agosto, às 19h;

Classificação indicativa livre.





Pontos de venda online: Meubilhete.com





