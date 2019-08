Rashford e Martial decidem, e United goleia Chelsea no 1º clássico do Inglês

O desempenho ruim na última temporada e a janela de transferências sem grandes estrelas ofensivas fizeram o otimismo passar longe do Old Trafford nas últimas semanas. Mas o primeiro jogo oficial do Manchester United na temporada certamente mudará tal clima. Os Red Devils surpreenderam até o mais eufórico dos torcedores e começaram a Premier League com uma goleada por 4 a 0 sobre o Chelsea, neste domingo, em casa. Rashford (duas vezes), Martial e o garoto Daniel James marcaram os gols do jogo.





Longe da briga pelo título inglês nos últimos anos, o Manchester United começa a Premier League 2019/20 no alto da tabela. O time fecha a primeira rodada na segunda colocação, com três pontos e quatro gols de saldo - ficando atrás apenas do rival City, que goleou o West Ham por 5 a 0. O Chelsea larga na penúltima colocação.





Sem contratar estrelas para reforçar o ataque, o técnico Ole Günnar Solskjaer confiou a tarefa de marcar os gols a dois velhos conhecidos da torcida do United: Rashford e Martial. E a dupla cumpriu a missão na estreia. O camisa 10, atuando mais aberto, marcou duas vezes (uma de pênalti), e Martial - novo camisa 9 do time - fez seu gol como um legítimo centroavante. Daniel James, única contratação ofensiva da janela, estreou balançando as redes e fechando o placar.





O começo da partida acenou para um Chelsea marcando forte e chegando bem ao ataque. Mas bastou o pênalti cometido por Zouma e convertido por Rashford para mudar a realidade da partida e dar tranquilidade ao United, que passou a marcar a saída de bola e mostrar a velocidade de seus jogadores. Na etapa final, a vitória foi encaminhada com dois gols em dois minutos, após contra-ataques de uma equipe certeira em um clássico intenso.





Principal reforço do United para a temporada, Harry Maguire deu o primeiro sinal de que o clube fez bem ao torná-lo o zagueiro mais caro da história. O ex-jogador do Leicester teve uma grande estreia, indo bem em todos os duelos em que foi exigido e mostrando bastante segurança.





O duelo deste domingo começou com três brasileiros como titulares: Andreas Pereira, no United; e Emerson Palmieri e Jorginho (naturalizados italianos) pelo Chlesea. O lateral do Chelsea teve um bom começo de jogo e chegou a atingir a trave em um belo chute, mas quem se destacou mais foi o meia do United, que atuou como armador e deu uma boa assistência para o gol de Martial, o segundo da partida. Kenedy ficou no banco pelos Blues.





- Não tem melhor forma de estrear na Premier! Muito feliz com a assistência e mais ainda com a perfomance do time. Já viemos de uma preparação muito boa, onde joguei de meia de ligação, posição que sempre joguei na base do United - disse Andreas.





O primeiro clássico da Premier League teve como atração à parte a presença de duas lendas da competição à beira do campo, agora como treinadores: Ole Günnar Solskjaer, ídolo do United e técnico do time desde a temporada passada, e Frank Lampard, maior artilheiro da história do Chelsea e novo treinador dos Blues.





Globo Esporte