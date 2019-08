Roberto Cavalo estaria na mira do Criciúma; clube nega qualquer contato

Com a saída de Gilson Kleina, o Criciúma busca alternativas para o comando técnico no decorrer da série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site Engeplus, o clube estaria mantendo contato com Roberto Cavalo, técnico do Botafogo-SP, que também disputa a segundona nacional.





De acordo com a reportagem, o clube catarinense mantém contato com diversos treinadores, como Hemerson Maria, que saiu recentemente do Figueirense, e Rafael Jacques, do São José-RS, que disputa a série C do Brasileiro. Cavalo seria plano B do Tigre.





No entanto, o Criciúma rebateu as declarações e disse que não mantém conversas com Cavalo. O Botafogo-SP também disse, em retorno divulgado pelo Jornal da Eptv, que não houve contato do Tigre para negociar com o treinador. Até o momento, Cavalo permanece no Pantera.