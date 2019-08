Roberto Cavalo pede demissão e não é mais técnico do Botafogo-SP

O técnico Roberto Cavalo pediu demissão do cargo de técnico do Botafogo-SP na tarde desta terça-feira (6). Mais cedo, como noticiado aqui no Blog do Esporte , o treinador era especulado no Criciúma, mas tinha desmentido qualquer transferência para Santa Catarina.





A notícia da saída de Cavalo foi data pelo vice-presidente do Pantera, Osvaldo Festucci, que respondeu as perguntas dos jornalistas. Não foi informado o motivo claro para a saída de Cavalo, mas o possível contato do Criciúma, que tenta fugir da zona de rebaixamento da série B do Brasileiro, teria interessado o treinador.





Mesmo com uma boa campanha, onde o Botafogo aparece em quarto colocado na série B, Cavalo vinha sendo criticado por parte da torcida, pelos resultados abaixo do esperado nos últimos jogos. O treinador chegou ao tricolor ainda no Campeonato Paulista, livrou o Pantera da degola, e agora trabalhava com a equipe no Brasileiro. Ao todo foram 22 jogos, dez vitórias, sete derrotas e cinco empates.





O Botafogo entra em campo na sexta-feira, às 21h30, contra o Bragantino, ainda sem um substituto definido. A diretoria ainda discute quem estará na beirada no gramado em Bragança Paulista.