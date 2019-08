Rogério Ceni enaltece torcida do Cruzeiro, evita cravar titulares e valoriza qualidade do elenco

(Foto: Douglas Magno/BP Filmes)









Dois é bom. Bom para marcar o início da trajetória do técnico Rogério Ceni no comando do Cruzeiro. Com ele no banco de reservas, no lugar que antes era ocupado por Mano Menezes, a Raposa derrotou o Santos, neste domingo, o Mineirão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Cruzeiro quebrar a sequência de nove partidas sem vencer na temporada e tirou o time da zona de rebaixamento.





Rogério elogiou os jogadores pela atuação do time diante do líder do Campeonato Brasileiro. Valorizou a qualidade do elenco do Cruzeiro e disse que a equipe não merecer ocupar a 16ª colocação na tabela. O treinador enalteceu a presença da torcida no Mineirão e brincou ao lembrar que agora está do mesmo lado dos cruzeirenses.





- Uma atmosfera incrível no estádio, por volta de 45 mil pessoas, uma festa incrível. Pela primeira vez não me vaiaram no Mineirão, fico feliz (risos). O time saiu aplaudido. Os grandes protagonistas são os jogadores. A gente tenta achar o caminho, mas a entrega deles foi fundamental. Foram os melhores caras que podiam ser no dia de hoje - disse o treinador, que continuou.





- A qualidade (do grupo) existe, a gente só precisa fazer com que eles coloquem em prática. A posição não é condizente com a do Cruzeiro, mas temos que sair da situação jogo a jogo. Sou muito grato a eles, os caras são diferentes. Um p... prazer de trabalhar com esse grupo, ainda na primeira semana de convívio.





Sobre a escalação da equipe, que teve mudanças significativas como o lateral Dodô atuando como volante, nos primeiros minutos do jogo, além de Robinho e Fred começando no banco de reservas, Rogério Ceni evitou polemizar. O treinador preferiu exaltar os jogadores a explicar a formação usada para iniciar o jogo.





- Na Toca, você vê o nome desses caras na parede. Não podemos deixar apagar a lembrança do torcedor de caras que fizeram história. Temos que ter muito respeito por eles. Às vezes não gostaria de ver um cara com tanta história no banco. O Fred por exemplo estava no banco, Egídio tive que tirar, pedi desculpas a ele, mas naquele momento se fazia necessário. Eu conto com a compreensão de todos, eles se dedicam muito no dia a dia.





O estilo de jogo ofensivo do treinador foi outro assunto abordado na coletiva. Rogério reafirmou que adota a postura agressiva de jogo e que faz questão de exigir isso do elenco.





- Os caras tiveram paciência pra receber a gente, sou um pouco chato, cobro muito. O respeito prevalece. A filosofia de jogo nos meus três anos de treinador é tentar ser o mais agressivo possível. Com 1 a 0 tentar o segundo, com 2 a 0 tentar o terceiro... Matar o jogo. E respeitando o que foi composto nos últimos anos.





O treinador também fez análises individualizadas. E distribuiu elogios.





- O Robinho, pra mim, tem condições de jogar como segundo volante. Thiago Neves fez uma partida brilhante como segundo volante. Quando entrou o Fred, Marquinhos Gabriel foi muito bem. David ajudou muito, Pedro (Rocha) ajudou muito, linha de zaga firme. Dedé sentiu, Cacá entrou com personalidade. Preferimos poupar o Léo, Fabrício entrou super bem. Eu tinha dúvida entre Egídio e Dodô, arrumei um espaço pra Dodô, é um jogador que gosto muito. Por ser ambidestro, trata bem a bola. Orejuela discreto, mas eficiente na marcação, não deu espaço pro Soteldo.





Depois do jogo com o Santos, o Cruzeiro terá uma semana de intervalo até o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores terão folga nesta segunda-feira e voltam a treinar na terça, na Toca da Raposa. No domingo, dia 25, a Raposa vai a Maceió para enfrentar o CSA, às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada da competição, no estádio Rei Pelé. Será o segundo confronto da equipe mineira sob o comando de Rogério Ceni.





Outras respostas de Ceni





Ingredientes para a volta por cima





- Está tudo aqui pra eles (jogadores). A capacidade, que é o mais importante, eles têm. Torcedor junto, 45 mil vozes apoiando, o time trazendo a torcida pro lado. Se eles quiserem, tenho certeza que eles vão conseguir fazer outros bons jogos como foi feito no dia de hoje.





Time compacto





- Time que joga muito espaçado normalmente sofre, principalmente contra times que tocam muito a bola, envolvem o adversário. Se você não tiver compacto, acaba sofrendo. Independentemente do setor do campo. A tendência é que o time permaneça sempre compacto, independentemente do setor do campo. É o que eu quero.





Mais finalizações





- Nem preciso pedir pro time chutar. O Thiago Neves já é um jogador com essa características, basta você aproximá-lo da área. Quando o Fred entra, é mais um jogador que é fominha pra fazer gol, e isso é importante pra um 9. Pedro chegando, Marquinhos, David também tentando o gol. É natural, não precisa nem pedir. O gol só sai com finalização. Temos que escolher o melhor momento. Quem me dera ter 10 anos a menos e estar em campo. Como não posso, tento ajudar do lado de fora.





A grande atuação de Thiago Neves





- Joguei muitas vezes contra o Thiago Neves, sei da capacidade dele de decidir jogos. Quando está próximo ao gol, faz a diferença. Sabe armar, sabe vir pra trás, sabe deixar o colega na cara do gol. Só disse que eu preciso dele, o Cruzeiro precisa dele pra sair desse momento. Ele vai carregar esse peso e essa cobrança sempre, mas só carregam essa cobrança os diferentes. Se ele tiver com a cabeça boa e centrada, vai sempre fazer a diferença.





Mudanças de um jogo para outro





- A tendência é ter poucas trocas (pro próximo jogo). Dependo da situação do Léo, o Dedé... Os demais terminaram o jogo normalmente. Depois vamos colher os índices dos jogadores, a parte física. O estilo de jogo é mais ou menos esse. Pode ter uma, duas, três trocas, mas isso é natural. Quando tivermos jogos domingo e quarta, a tendência é que as mudanças aumentem.





Alegria de treinar o Cruzeiro





- Cheguei no Cruzeiro. Se eu não chegar no Cruzeiro com um sorriso no rosto, dificilmente chegarei em algum lugar. Vi nesse grupo caras que são campeões. Agradeço pela forma que fui recebido por todos. Os atletas me receberam muito bem. Por isso estou sorrindo em um dia como esse.





Mais agradecimentos





- Agradecer aos jogadores por tudo que deixaram em campo no dia de hoje. Foram brilhantes no que a gente se propôs a fazer. A torcida foi fantástica, bonito de se ver. Boa parte do estádio cheio. Um time que iniciou a rodada em 17º lugar. Ver 45 mil torcedores... Imagino o que a gente pode fazer tornando esse time mais competitivo e brigando por coisas maiores. É uma atmosfera incrível o Mineirão ao seu favor. Contra eu já conhecia, a favor é a primeira vez.





Agradecimentos ao Fortaleza e escolha pelo Cruzeiro





- Eu deixo muitos amigos (em Fortaleza), os caras que trabalhavam comigo são como irmãos ou filhos pra mim. Tenho um carinho muito grande pelo clube, mais ainda pelos caras que trabalhavam comigo no dia a dia. Foram eles que me propiciaram estar aqui hoje. O que vi aqui é um grupo diferente. Esses mesmos jogadores me eliminaram de Libertadores, ganharam jogos de mim. Vi esses caras jogarem, sei o que são capazes. É um risco assumir um time no meio de temporada, não é o ideal, mas quando você vê qualidade do outro lado, você quer dar essa oportunidade a sua carreira. Vi uma grande possibilidade de trabalhar em um clube imenso como é o Cruzeiro. Sou extremamente grato pelo que esses caras fizeram pelo clube. Espero que a gente jogue dessa maneira sempre. A longo prazo a tendência é que resultados venham.





Pensar no Inter? Não agora





- O Inter veio aqui (no Mineirão), venceu por 1 a 0, tem uma vantagem. Jogar no Beira-Rio é difícil, o Inter ganha a maioria dos jogos em casa, pode ser o time com melhor campanha em casa no Brasileiro. Mas eu preciso pensar nessa semana, antes temos o CSA, o Vasco. Daqui a três semanas tenho certeza que nosso time vai estar fisicamente melhor, o entrosamento também. Eu quero ganhar, vou sempre em busca das vitórias. Mas vamos ter que viver dia após dia, semana após semana. O CSA ganhou do Fluminense por 1 a 0. É um jogo extremamente difícil. Não posso me dar o luxo de pensar no Internacional sem pensar no CSA primeiro, um jogo que me parece difícil pro Cruzeiro.





Globo Esporte