TJD suspende Batatais e partida contra Comercial cancelada

Por Redação Blog do Esporte









A equipe do Batatais foi suspensa de modo preventivo de todas as competições profissionais e no campeonato sub-20 por suspeita de manipulação de resultados. A suspensão foi imposta pelo Tribunal de Justiça Desportivo de São Paulo (TJD-SP) e tem validade de 30 dias.





A suspeita da punição ao Fantasma, que foi confirmada pela assessoria do Tribunal, é de acordo com jogos do clube no Campeonato Paulista da série A3 deste ano. Ao menos quatro jogadores do clube são suspeitos de envolvimento em resultados manipulados. Os nomes estão mantidos em sigilo.





De acordo com o TJ, alguns jogos sob suspeita são a derrota para o Barretos por 2 a 0, no dia 17 de março, e o empate em 1 a 1 com o Comercial, três dias depois. Uma empresa de apostas até mandou relatórios para a Federação Paulista indicando a possibilidade de fraudes.





Portanto, os jogos deste fim de semana estão suspensos. O Batatais entraria em campo contra o Comercial, no domingo, às 10h, em jogo válido pela Copa Paulista. A outra partida seria contra o Palmeiras, pelo Paulista sub-20, na próxima quarta-feira, em São Paulo.





Em retorno enviado para o site Globo Esporte, o presidente do Fantasma, José Lobanco, preferiu não comentar sobre o caso.