Torcedores brincam e fazem "contagem regressiva" para saída de Tréllez do Inter

Alguns torcedores do Inter decidiram brincar com a má fase do atacante Tréllez, centroavante que ainda não faz o primeiro gol pelo clube. Em tom bem-humorado, esses colorados criaram o site obrigadotrellez.com.br, que conta até com uma contagem regressiva para a saída do atacante do clube.





Neste sábado, Tréllez começou a partida contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Acabou substituído por Guilherme Parede. Na primeira jogada, o camisa 77 fez boa jogada, chutou, e Wellington Silva marcou o gol da partida no rebote.





Com a presença diante do Fortaleza, Tréllez completou 13 jogos pelo clube, sem nenhum gol marcado até agora. A expectativa do Inter era que o colombiano pudesse suprir a saída de Leandro Damião.





O colombiano chegou ao Inter em janeiro, em empréstimo vindo do São Paulo, com contrato até o final de 2019. Os torcedores fizeram questão de brincar com os 135 dias que restam para o término do vínculo do jogador com o clube.





A última vez que Tréllez balançou as redes foi justamento pelo Tricolor paulista. Foi em 2 de setembro de 2018, no empate em 1 a 1 contra o Fluminense. Ou seja, está perto de completar um ano sem gol.





Globo Esporte