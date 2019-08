Torcedores xingam Neymar e exibem faixa pedindo sua saída em jogo do PSG: "Vaza daqui"

(Foto: Franck Fife/AFP)









Em meio ao imbróglio sobre o destino de Neymar, o primeiro jogo do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês - vitória por 3 a 0 sobre o Nîmes, no Parque dos Príncipes - serviu para a principal torcida organizada do clube demonstrar, com faixas e xingamentos, seu descontentamento com o jogador, que está negociando sua saída do clube, apenas dois anos após ser contratado por 222 milhões de euros.





Cavani, de pênalti, Mbappé e Di Maria marcaram os gols da vitória tranquila do atual campeão francês. O zagueiro brasileiro Marquinhos jogou como volante neste domingo, e iniciou a jogada do segundo gol com um bonito lançamento para Bernat, que cruzou para a conclusão de Mbappé. O zagueiro Thiago Silva também foi titular na partida.





Neymar não foi relacionado para a partida, por ainda não estar em perfeitas condições físicas, segundo informou o técnico Thomas Tuchel na véspera do jogo. Também no sábado, o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG, afirmou que as negociações para uma possível saída de Neymar estão "mais avançadas do que antes".





No início do jogo, os Ultras do PSG puxaram um coro xingando o brasileiro: "Neymar, hijo de p...". Duas faixas na arquibancada chamaram a atenção - ambas ficaram apenas algum tempo exibidas, e logo depois foram retiradas. Na menor, vista na arquibancada antes da bola rolar, um recado direto: "Neymar Casse Toi" (Neymar, Vaza Daqui, em tradução livre).





A outra, dividida em três partes e exibida já com o jogo em andamento, fazia alusão à acusação de estupro que ele enfrentou há dois meses - o processo foi arquivado pela Justiça de São Paulo - e a uma entrevista, dada em julho no Brasil, em que o jogador disse que sua melhor lembrança no futebol foi a goleada de 6 a 1 do Barcelona, onde ele atuava então, sobre o PSG, que valeu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões de 2016/17, após o time espanhol perder por 4 a 0 o jogo de ida, em Paris.





Outra faixa exibida na arquibancada saudava, em português, o retorno do brasileiro Leonardo ao clube, como diretor esportivo: "Bem-vindo à sua casa, Leo". Ex-jogador e ex-dirigente do PSG, Leonardo está conduzindo as negociações com Neymar.





