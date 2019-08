Tribunal libera categorias de base do Batatais, mas mantém profissional suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) liberou as categorias de base do Batatais para continuarem a disputa do estadual desta temporada. No entanto, o time profissional, que disputa a Copa Paulista, continua suspenso previamente por 30 dias. A equipe foi suspensa depois de denúncias sobre manipulação de resultados na série A3 do Campeonato Paulista deste ano.





Ao menos quatro jogadores, que não tiveram os nomes revelados, estiveram envolvidos no caso. Com a liberação, as categorias sub-11, 13 e 20 poderão voltar ao estadual. O próximo jogo do sub-20, válido pela segunda fase da competição, passou de quarta para esta quinta-feira, às 15h, na capital paulista.





O jogadores envolvidos na suposta manipulação já foram ouvidos pela Federação. Uma empresa de apostas mandou um relatório para a FPF indicando a possibilidade de fraude. Existem dois jogos sob suspeita: o primeiro contra o Barretos, no dia 17 de março, onde o Fantasma perdeu por 2 a 0, e o outro três dias depois contra o Comercial, no empate em 1 a 1.





O elenco profissional mantém os trabalhos de treinamentos no Estádio Oswaldo Scatena, mas não há previsão de que o clube consiga reverter a suspensão.





Segundo a Federação Paulista, caso a equipe fique suspensa pelos 30 dias, todos os jogos serão computados como W.O da equipe.