Ygor vence canadense e conquista primeira medalha de ouro no Badminton para o Brasil

(Foto: Abelardo Mendes Jr)





O atleta Ygor Coelho fez história na disputa do Badminton nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Enfrentando o canadense Brian Yang, o brasileiro venceu a disputa por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/10, e conquistou a primeira medalha de ouro na história dos jogos para a seleção.





O jogo foi nervoso para o lado do brasileiro e isso era nítido com a empolgação discreta da torcida. No entanto, isso não foi o suficiente para tirar a concentração do atleta, que soube dominar a partida com qualidade.





Com isso, a medalha de ouro coroa a bela campanha do Brasil no Badminton em Lima. A delegação ainda conquistou quatro bronzes: Fabrício e Francielton Farias, nas duplas masculinas; Fabiana Silva e Tamires Santos; Sâmia Lima e Jaqueline Lima, nas duplas femininas; e Jaqueline Lima e Fabrício Farias nas duplas mistas.





Até então, a melhor campanha da seleção havia sido no Pan de Toronto, em 2015. Arthuso e Daniel Paiola e as irmãs Lohaynny e Luana Vicente foram prata nas duplas. Lohaynny, ao lado de Alex Tjong, também foi bronze nas mistas.





O Jogo





O primeiro set foi mais equilibrado, com o canadense apertando os lances do brasileiro. O jogo chegou a ficar empatado em alguns momentos, mas Ygor se mostrava paciente, jogava no erro do adversário e a vantagem começou a aparecer. 15/12, depois 18/15, chegou a ficar empatado em 19/19, mas Ygor fechou em 21/19.





No segundo set, mas equilíbrio do brasileiro, que chegou a fazer 11/5 e fechou a partida em 21/10. Depois disso, Ygor desabou em quadra com a emoção do título.