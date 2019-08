Zé Ricardo é confirmado como o novo técnico do Fortaleza

Agora é oficial! Zé Ricardo é o novo técnico do Fortaleza. O anúncio da contratação do treinador aconteceu na tarde desta segunda-feira (12) por meio das redes sociais do Tricolor do Pici. O novo comandante chega com contrato até o fim da Série A do Brasileirão, e tem a missão de substituir Rogério Ceni no comando técnico do Leão do Pici.





A confirmação de Zé Ricardo como técnico do Fortaleza acontece pouco mais de 24 horas depois do desligamento de Rogério Ceni, que seguiu para o Cruzeiro. No novo clube, o treinador tem a missão de afastar o time da zona de rebaixamento. Atualmente na 15ª colocação, o Tricolor do Pici possui 14 pontos, estando a três do Z-4.





Zé Ricardo tem 48 anos e tem experiência em três dos grandes clubes cariocas como treinador. Ele iniciou nas categorias de base do Flamengo em 2015, e em 2016 chegou ao comando técnico do time principal do rubro-negro carioca. Conquistou o terceiro lugar no Brasileirão daquele ano, e seguiu na equipe no ano seguinte.





Em 2017, assumiu o Vasco, que lutava para não cair, e acabou fazendo uma excelente campanha de recuperação, alcançando o sétimo lugar e uma vaga na Libertadores da América daquele ano. Em 2018, após resultados ruins, acabou deixando o Cruzmaltino. Meses após a saída do Vasco, Zé Ricardo chegou ao terceiro clube carioca: o Botafogo. No alvinegro, o treinador conseguiu regularizar a campanha do time no Brasileirão, e terminou em nono colocado.





Após a queda na Copa do Brasil para o Juventude em abril, Zé Ricardo acabou demitido. Há exatos quatro meses sem clube, o treinador assume pela primeira vez na carreira um clube fora do Rio de Janeiro. No currículo, o técnico tem como único título o Campeonato Carioca de 2017, pelo Flamengo.





A chegada ao Fortaleza também foi comemorada pelo novo treinador. Pelas redes sociais, Zé Ricardo celebrou o novo desafio, e declarou que "espera realizar um trabalho à altura" da torcida do Tricolor do Pici, bastante elogiada pelo técnico.





Zé Ricardo não viaja para Maceió para acompanhar a partida do Fortaleza contra o CSA pela 14ª rodada do Brasileirão. Neste confronto, Marconne Montenegro comandará o time interinamente. Por meio da assessoria, o Tricolor do Pici informou que ainda não sabe quando o novo treinador chegará a capital cearense para assumir o time, mas a expectativa é que Zé Ricardo já esteja no banco de reservas no jogo contra o Internacional no próximo sábado (17) na Arena Castelão.





Globo Esporte