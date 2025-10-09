Botafogo FC faz vaquinha para processo de recuperação financeira

(Foto: João Victor Cristovão/Agência Botafogo)

O BFC (Botafogo Futebol Clube) lançou na última segunda-feira (6) uma vaquinha virtual para ajudar a associação a pagar RCE (Regime Centralizado de Execuções) autorizado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

A dívida cível gira em torno de R$ 20 milhões e são provenientes de 20 processos. Esse montante de dívidas será pago pelo clube através do RCE. Contudo, na vaquinha o BFC pretende arrecadar R$ 100 mil.

“Não é que está correndo atrás de torcedor. É simplesmente trazendo para perto de novo o que a gente tem de maior valor”, disse o presidente do BFC, Eduardo Esteves.

O mecanismo, que concentra as execuções do BFC em um único juízo, já foi aprovado pelo conselho deliberativo do clube, que detém 60% das ações do Botafogo Futebol S.A.

