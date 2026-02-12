Além de Willian Arão: empresa do ex-goleiro Doni é alvo de 22 processos na Flórida

A empresa D32, que tem como sócio o ex-goleiro da Seleção Brasileira Doniéber Alexander Marangon, o Doni, foi alvo de 22 ações cíveis desde 2018 apenas no Tribunal do Condado de Orange, que abrange cidades como Orlando e Palm Bay, nos Estados Unidos.

Entre os processos, há casos de quebra de cláusulas contratuais relacionadas a aportes feitos por investidores de olho no mercado imobiliário norte-americano, além de causas cíveis com cobranças de até US$ 50 mil.

Segundo informações do site oficial do tribunal do condado, cinco processos estão pendentes, entre eles um que foi ajuizado pelo jogador dos Santos Willian Souza Arão da Silva, que alega ter perdido US$ 200 mil investidos com a D32, além de um caso em processo de reabertura.

Os demais casos constam como encerrados nos registros, entre eles o de duas moradoras que em 2021 assinaram um contrato para adquirir uma casa por cerca de US$ 200 mil em Dunnellon, a 136 quilômetros de Orlando.

Elas exigiram o pagamento de US$ 59,6 mil referentes ao que havia sido pago até então à companhia, que não concretizou a obra. Dentro dessa ação, a Justiça chegou a ameaçar prender os sócios da D32, caso eles não comparecessem ou não mandassem um representante a uma audiência, realizada na última terça-feira. Isso ocorreu porque, segundo documentos do tribunal, os representantes da empresa não estavam comparecendo aos atos processuais exigidos.

A audiência durou quatro minutos, por videoconferência, e reuniu os advogados dos donos da D32 e de duas pessoas que contrataram a construção de uma casa em Palm Bay, na Flórida, em 2021. Um novo depoimento foi marcado para 1º de maio.

Em nota, Doni negou as acusações contra ele e que os problemas relatados são divergências pontuais. Ele também disse que a empresa passa por um processo de reestruturação societária e administrativa, movimento que envolve a revisão e renegociação de contratos sob a nova gestão (veja mais abaixo).

Promessa de retorno financeiro nos EUA

A D32 é uma empresa que atua no mercado imobiliário nos Estados Unidos e que tem como sócios Doniéber Alexander Marangon, o Doni - ex-goleiro da Seleção Brasileira e de equipes como Corinthians, Roma e Liverpool -, além do também brasileiro Werner Macedo.

Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, a companhia captava recursos no Brasil e no exterior com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano com a construção de casas em condomínios de médio e alto padrão no estado da Flórida.

Reportagens exibidas em um canal de televisão local da Flórida em 2025 mostraram imóveis abandonados em Palm Bay, inclusive despertando a reclamação de moradores.

Além disso, compradores alegaram prejuízos financeiros pela falta dos imóveis e por não terem a devida devolução dos valores pagos.

O que diz o ex-goleiro?

Leia abaixo a nota assinada por Doni:

Diante de recentes publicações que associam meu nome a processo judicial em trâmite no Estado da Flórida (EUA), venho a público esclarecer os fatos.

Sou sócio, há mais de oito anos, de uma incorporadora que atua na região central da Flórida e que atualmente passa por um processo de reestruturação societária e administrativa, em razão da integração com duas empresas consolidadas do setor da construção no Brasil e nos Estados Unidos. Esse movimento envolve a revisão e renegociação de contratos sob a nova gestão.

Nesse contexto, surgiram divergências comerciais pontuais com determinados clientes — situação comum em empreendimentos de grande porte, todas submetidas regularmente à apreciação do Poder Judiciário e tratadas de forma técnica e dentro da legalidade.

Esclareço, de forma categórica, que não existe qualquer pedido de prisão. Na audiência realizada nesta data, o advogado da empresa compareceu regularmente, tendo sido confirmado pelo magistrado que toda a documentação solicitada já havia sido entregue previamente.

O juiz reconheceu o cumprimento integral das obrigações judiciais, validando que estamos plenamente em dia (“up to date”).

A atuação jurídica da empresa tem sido diligente e transparente, com total colaboração às autoridades competentes, visando à adequada condução dos processos e à continuidade da reestruturação em curso.

Causa estranheza a divulgação de informações imprecisas e de viés sensacionalista, associadas diretamente ao meu nome, que não refletem a realidade dos fatos nem a condução responsável adotada.

Seguimos com o apoio de um Fundo de Capital e de uma Construtora sediados na Flórida, mantendo atuação sólida e regular nos Estados Unidos. O projeto segue conforme o planejamento, com mais de 2.500 unidades previstas, das quais 250 já foram entregues.

