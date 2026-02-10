Bauru supera o Minas em jogo de quase 200 pontos do NBB

(Foto: Andrews Clayton & Bryan Assis/Bauru Basket)

O Bauru ignorou a distância na tabela e, empurrado pela Panela de Pressão, venceu o Minas por 105 a 90 na noite desta terça-feira, em um duelo de alto nível ofensivo pelo NBB.

A partida somou 195 pontos e marcou a maior pontuação do time bauruense na temporada 2025/26, além de ser apenas a segunda vez em quase dois anos que a equipe ultrapassou a marca dos 100 pontos. A última havia sido em janeiro, na vitória contra o Pinheiros.

Os grandes destaques da noite foram o veterano Alex Garcia e o venezuelano Materán. Vivendo a conhecida “lei do ex”, Alex, que atuou em Minas Gerais durante a pandemia, foi o cestinha da partida com 29 pontos, sua maior marca na temporada. Além disso, contribuiu com oito assistências, fundamento em que o “Brabo” aparece atualmente no top 10 da competição.

Materán também teve atuação decisiva. Com 23 pontos, ficou a apenas dois da melhor marca da carreira, sendo responsável por seis bolas de três pontos convertidas, além de quatro rebotes, dando consistência ao ataque do Dragão durante toda a partida.

Pelo lado mineiro, o destaque foi Ricardo Fischer. Ex-Bauru, o armador terminou o jogo com um duplo-duplo, anotando 17 pontos e distribuindo 10 assistências, sendo o principal nome da equipe visitante.

Com o resultado, o Bauru sobe para a 9ª colocação na tabela, agora com 14 vitórias e 12 derrotas, engatando a segunda vitória consecutiva no NBB. Das 14 vitórias do Dragão na temporada, 11 foram conquistadas atuando em casa. Já o Minas perde a chance de igualar Pinheiros e Flamengo na liderança e permanece em terceiro lugar, com 19 vitórias e cinco derrotas.

O Bauru volta à quadra na próxima segunda-feira, dia 16, quando enfrenta o Vasco, às 20h, no Rio de Janeiro. O Minas, por sua vez, joga na quinta-feira, também às 20h, no Pedrocão, contra o Franca.

O jogo

O primeiro quarto foi de domínio do time bauruense. A equipe começou intensa, girou bem a bola e castigou o Minas com arremessos de fora, abrindo vantagem. Materán foi o destaque do quarto, com nove pontos. O time mineiro reagiu com bolas de três de Fuzaro e Fischer, equilibrou no fim, mas o Bauru manteve o controle e fechou em 28 a 21.

O segundo quarto teve muito equilíbrio e alternância de domínio. Brite apareceu bem pelo Bauru, enquanto Wini Silva e Ricardo Fischer, vindo do banco, deram ritmo ao Minas, que cresceu, virou o jogo e foi superior no período.

No fim, quando o time mineiro parecia fechar em vantagem, Brite chamou a responsabilidade e, no estouro do cronômetro, fez uma bandeja plástica com falta, garantindo o 55 a 54 para o time da casa no intervalo.

Na volta do intervalo, o Bauru cresceu na partida. Mesmo após início melhor do Minas, que abriu 6 a 0, o time da casa reagiu, virou o jogo e passou a controlar o período. Materán seguiu decisivo do perímetro, enquanto Alex Garcia apareceu em momentos chave, com duas bolas de três e 11 pontos só no quarto. Mais forte defensivamente, o Dragão venceu o período por 28 a 20 e abriu vantagem no placar.

No último período, o time da casa confirmou a vitória. Materán manteve a mão quente do perímetro, Brite apareceu com floater e bandejas em transição, e Alex Garcia foi decisivo ao matar uma bola de três, roubar a bola e ampliar a vantagem no momento-chave. Mesmo com reações pontuais do Minas, o time da casa construiu a diferença nos minutos finais, passou dos 100 pontos e fechou o jogo em 105 a 90.

Globo Esporte