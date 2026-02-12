Melo e Rojer param na estreia no ATP 250 de Buenos Aires

(Foto: Fotojump / Divulgação)





Em jogo decidido no match tie-break, Marcelo Melo e Jean-Julien Rojer pararam na estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Nesta quarta-feira (11), o adversários do mineiro e do holandês foram os cabeças de chave 3, os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos, no saibro do Buenos Aires Lawn Tennis Club. Eles marcaram 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 10-4, em 1h17min.

"Realmente hoje não deu para nós. Acho que o ritmo de jogo deles foi muito bom. Começaram muito bem, depois a gente acabou aproveitando as chances no segundo set e no super tie-break foi um ponto ou outro que acabou decidindo, especialmente no início. E aí conseguiram manter a frente", explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

No primeiro set, os adversários quebraram no primeiro game e, com mais um break, no quinto, fecharam o primeiro set em 6/2. Melo e Rojer buscaram a reação no segundo set. Abriram 2/0 com a quebra no segundo game, viram os gaúchos devolverem em seguida, mas quebraram de novo no sexto game, fazendo 4/2, vencendo, depois, por 6/3, e deixando tudo igual no jogo, levando para o match tie-break, em que Luz e Matos marcaram 10-4.

ZDL