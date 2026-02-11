Roberto Fonseca se despede do Itabaiana com quase 62% de aproveitamento e números expressivos

(Foto: Mateus Mendonça/Itabaiana)

O treinador Roberto Fonseca não segue no comando do Itabaiana após decisão da diretoria anunciada no último domingo. Apesar da saída, o técnico deixa o clube com um trabalho marcado por consistência, desempenho competitivo e números relevantes ao longo da temporada.

À frente do Tremendão, Roberto Fonseca alcançou 61,9% de aproveitamento, conduzindo a equipe a um dos melhores desempenhos coletivos da competição. Sob seu comando, o Itabaiana chegou a vice-liderança, com 13 pontos, apresentou a melhor defesa do campeonato, com apenas três gols sofridos, além de registrar o segundo melhor ataque, com oito gols marcados.

Os dados de desempenho reforçam a identidade de jogo implementada pelo treinador. O Itabaiana foi a equipe que menos sofreu finalizações, a que mais recuperou a posse de bola no terço ofensivo, além de liderar estatísticas importantes como passes em profundidade e cruzamentos certos, demonstrando um time organizado, agressivo e bem estruturado taticamente.

Em mensagem de despedida, Roberto Fonseca fez questão de agradecer ao clube e a todos que fizeram parte do processo. “Sou muito grato ao Itabaiana pela oportunidade de ter trabalhado neste clube de tanta tradição. Agradeço ao staff pelo suporte diário, aos jogadores pela entrega e profissionalismo e, principalmente, à torcida, que esteve presente e apoiando em todos os momentos”, destacou o treinador.

O comandante também desejou sucesso ao clube na sequência da temporada. “Desejo muita sorte ao Itabaiana no restante da competição. Tenho certeza de que o grupo seguirá forte em busca dos objetivos traçados”, completou.

Roberto Fonseca encerra sua passagem deixando um legado de números sólidos, competitividade e um trabalho reconhecido dentro e fora de campo.

AV Assessoria