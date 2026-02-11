Suíço conquista terceiro ouro em Milão-Cortina e realiza feito que não acontecia há 24 anos

Três vezes Franjo Von Allmen! Na manhã desta quarta-feira (11), o atleta suíço participou do alpino super-G masculino, em Bormio (Itália), e levou a melhor. Em um percurso com pouco mais de 2km de extensão, Franjo executou a prova em 1:25.32 e chegou ao lugar mais alto do pódio. Com o resultado, ele se tornou o primeiro atleta em 24 anos a levar três medalhas douradas no esqui alpino para casa.

Logo na primeira participação nos Jogos Olímpicos de Inverno, o suíço entrou para a história do esqui alpino ao conquistar três medalhas de ouro em uma única edição. O austríaco Toni Sailer e o francês Jean-Claude Killy também subiram no pódio três vezes. Enquanto Sailer venceu as provas de downhill, slalom gigante e slalom nos Jogos Olímpicos de Cortina em 1956, Killy realizou o mesmo feito em 1968, nos Jogos de Grenoble. Em 2002, a croata Janica Kostelic alcançou tal feito no esqui feminino, nos Jogos de Salt Lake City.

Participação nos Jogos Olímpicos de Inverno

Von Allmen iniciou a sua trajetória olímpica com o pé direito. Ele foi o primeiro atleta a conquistar uma medalha de ouro em Milão-Cortina ao participar da prova do esqui alpino downhill. Na ocasião, concluiu o percurso em 1min51s61 e ficou com o lugar mais alto do pódio. Na última segunda-feira (9), conquistou o ouro esqui combinado por equipe masculino e, nesta quarta (11), foi o mais rápido no super-G masculino.

Para ficar no topo em mais uma modalidade, Franjo desbancou nomes importantes da prova, como o norte-americano Ryan Cochran Siegle e o compatriota Marco Odermatt, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Nascido em Lauterbrunnen, ele começou a se destacar na temporada passada. Foi o vice-campeão do downhill na Copa do Mundo e, no Mundial de Esqui Alpino 2025, foi medalha de ouro tanto no downhill quanto no combinado.

Apesar da boa fase na carreira, o atleta quase desistiu do esporte aos 17 anos, após a perda do pai e a falta de apoio financeiro. Ele recorreu ao financiamento coletivo, o que lhe permitiu continuar na modalidade.

