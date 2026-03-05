João Fonseca vence na estreia em Indian Wells e avança à 2ª rodada

(Foto: Chris Unger/Getty Images)

João Fonseca começou com vitória sua campanha no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o brasileiro, número 35 do mundo, venceu o belga Raphael Collignon, 77º do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4, garantindo vaga na segunda rodada do torneio.

Este foi o segundo confronto entre os dois no circuito. O primeiro havia sido na Copa Davis de 2024, quando Fonseca também levou a melhor, em partida decidida em três sets.

Com o resultado, o brasileiro de 19 anos avança para enfrentar o russo Karen Khachanov, cabeça de chave número 16, na próxima fase do torneio.

Fonseca tem vivido altos e baixos na temporada de 2026. Começou o ano com problemas nas costas e, por isso, desistiu de dois torneios. Sem ritmo de jogo, acabou eliminado nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires – defendia o título na capital argentina, inclusive. Depois, chegou às oitavas de final de simples e se sagrou campeão de duplas do Rio Open, ao lado do também brasileiro Marcelo Melo.

No último domingo (1), Fonseca faturou mais de R$ 1,5 milhão ao vencer o MGM Slam, em Las Vegas. O torneio tinha apenas caráter de exibição, não integrando oficialmente o circuito da ATP, nem contando pontos para o ranking mundial.

Em 2025, Fonseca alcançou a segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Passou por Jacob Fearnley na estreia, vencendo por 2 a 1, mas caiu na sequência para outro britânico, Jack Draper, em sets diretos.

