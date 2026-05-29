Barcelona anuncia contratação de Anthony Gordon, ex-Newcastle, por R$ 467,3 milhões

O Barcelona anunciou a contratação do atacante Anthony Gordon, de 25 anos. O atleta que foi destaque do Newcastle nas últimas duas temporadas e vai representar a Inglaterra na Copa do Mundo custará 80 milhões de euros (R$ 467,3 milhões) ao Barça e já assinou contrato de cinco anos, válido até junho de 2031. Os valores foram apurados por diferentes veículos da imprensa europeia.
Gordon chegou nesta sexta-feira a Barcelona e é o primeiro reforço da equipe de Hansi Flick para a temporada 2026/27. Rápido e versátil, ele pode fazer as três funções do ataque: ponta-direita, ponta-esquerda e centroavante.
O atacante se destacou na última temporada, com 10 gols na Champions League e foi convocado pela seleção inglesa para a Copa do Mundo 2026. O diretor esportivo do clube, o ex-jogador Deco, e seu ajudante Bojan Krkic, estiveram na Inglaterra recentemente para conversar com representantes de diferentes jogadores, incluindo os de Anthony Gordon.
O Barça venceu concorrência de clubes como Liverpool e Bayern de Munique, que também se interessaram por Gordon. O jogador disputou 46 jogos pelo Newcastle nesta temporada, em todas as competições, marcou 17 gols e deu cinco assistências. O interesse nele por parte do Barcelona surgiu há poucas semanas, segundo informações do jornal "As".
