Dirigente do Corinthians cita gesto obsceno de Bobadilla e pede explicação da CBF por não expulsão

(Foto: Marcos Ribolli)

Mais uma vez um gesto considerado obsceno foi tema de polêmica em jogo do Corinthians. Desta vez, porém, o ato foi praticado por um jogador adversário, o volante Bobadilla, do São Paulo, durante vitória do Timão por 3 a 2 na noite deste domingo.

Na comemoração do gol de Luciano, Bobadilla gesticulou com as mãos em frente às sua região genital, mas não foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco. Após revisão no VAR, ele considerou que não houve motivo para cartão vermelho pois o jogador são-paulino não tocou as suas partes íntimas.

Após a partida, Marcelo Paz, diretor executivo de futebol do Corinthians, criticou a decisão da arbitragem e pediu explicação à CBF.

– Infelizmente vamos falar novamente da arbitragem, mas acho importante pontuar hoje porque ganhamos um jogo. A fala não é por ter perdido o jogo, mas por uma questão até didática. O lance do Bobadilla, do São Paulo, (o árbitro) foi chamado pelo VAR para avaliar como gesto obsceno. E todo mundo sabe que fomos punidos com dois jogadores, em jogos diferentes, por um gesto obsceno. Aí a justificativa é que não tocou na área genital? Isso não é característica do gesto obsceno.

– Aquele mesmo gesto em praça pública ou restaurante seria ofensivo. Se não cabe fora do futebol, não cabe dentro do futebol. Eu entendo que é um tema novo, há quantos anos existe futebol e esse tema surgiu agora? Talvez ainda não tenha compreensão exata de como agir. Daronco é experiente, tem todo meu respeito, a arbitragem não foi ruim, mas esse lance não pode passar, porque fomos punidos recentemente – declarou Marcelo Paz.

– Ou pode fazer isso no futebol ou a arbitragem errou. Não tem meio termo. Então amanha, na reunião que estaremos presentes, ou a comissão de arbitragem reconhece que houve um erro, e ok, erros acontecem, ou está liberado fazer aqui. Esse é o ponto que trazemos aqui, com respeito, mas queremos uma resposta, uma definição para o bem do futebol, para que situações como essa fiquem bem claras do que pode fazer e o que não pode fazer. Os dois jogadores do Corinthians que fizeram o gesto foram expulsos, hoje se entendeu que não era gesto obsceno. Ou houve um erro ou está permitido fazer o que o Bobadilla fez – completou o dirigente.

Os atletas do Corinthians mencionados por Marcelo Paz são Allan e André, que foram expulsos nas partidas contra o Fluminense e Palmeiras, respectivamente. Nas duas situações, entretanto, os jogadores levaram a mão à genitália.

O Timão venceu o São Paulo por 3 a 2, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe volta a campo na quinta-feira, contra o Barra-SC, pela Copa do Brasil.

Globo Esporte