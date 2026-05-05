Imprensa internacional repercute briga de Neymar com Robinho Jr. em treino do Santos: "Perdeu a cabeça"

O desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. durante um treino do Santos ganhou grande repercussão internacional neste domingo.

O episódio ocorreu no CT Rei Pelé e foi noticiado inicialmente pelo ge.globo, relatando uma discussão após um lance em atividade e um empurra-empurra entre os jogadores.

Na França, o jornal Le Parisien noticiou o incidente destacando que Neymar teria reagido após se irritar com um drible sofrido no treino, citando também a possibilidade de um gesto físico do atacante durante a confusão.

Na Espanha, portais como o AS e o Marca também repercutiram o caso, tratando o episódio como um “desentendimento em treino” envolvendo o camisa 10 do Santos e o jovem atacante, reforçando o impacto da notícia no ambiente do clube brasileiro. O portal "As" opina ainda que Neymar "perdeu a cabeça". O Sport destaca o evento como "mais uma gafe" do jogador.

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