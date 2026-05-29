João Fonseca bate Djokovic de virada em maior vitória da carreira e vai às oitavas de Roland Garros

(Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Fã declarado de Novak Djokovic, João Fonseca entrou pela primeira vez para um jogo na quadra Philippe Chatrier, a principal de Roland Garros. O palco do tri de Gustavo Kuerten era o cenário perfeito para encarar o ídolo. E o roteiro foi especial para o brasileiro de 19 anos: uma vitória de virada depois de estar perdendo por 2 sets a 0, selada com incríveis três aces seguidos. Em uma batalha de 4h53, o número 30 do mundo superou por 3 sets a 2 o quarto do ranking, o maior campeão de Grand Slam da história - parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. Nesta sexta-feira, João Fonseca teve o maior triunfo da carreira e pela primeira vez avançou às oitavas de final de um Grand Slam.

João Fonseca se tornou apenas o segundo tenista a arrancar uma virada em Roland Garros diante de Novak Djokovic depois de sair perdendo por 2 sets a 0. Esse feito só tinha sido alcançado pelo austríaco Jurgen Melzer em 2010. Tudo isso justamente no dia do aniversário da mãe Roberta, que viu da arquibancada da Philippe Chatrier o filho lhe dar de presente uma vitória gigante.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic viu escapar das mãos uma grande chance de se isolar como o maior recordista de troféus da categoria, uma vez que era o único campeão de Grand Slam vivo na chave de Paris. Roland Garros 2026 vai ter um campeão inédito.

João Fonseca completou os duelos contra o top-4 do ranking tendo seu primeiro sucesso. Em Indian Wells, contra o italiano Jannik Sinner, o brasileiro chegou a ter um set point, mas perdeu por 2 a 0. Em Miami, foi eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz, por duplo 6/4. Em abril, o carioca foi superado pelo alemão Alexander Zverev nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta sexta, deu Fonseca, que conseguiu sua segunda vitória em oito partidas contra um top-10, a primeira diante de um top-5.

Em sua melhor campanha em um Grand Slam, João Fonseca agora espera o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud (16º do ranking) e o americano Tommy Paul (21º). Graças ao desempenho em Paris, o brasileiro vai subindo uma posição no "ranking live", que conta os pontos somados na atual semana, mas ainda pode crescer caso continue avançando em Roland Garros.

O jogo

Djokovic abriu o jogo impondo o ritmo, mostrando por que é o maior campeão de Grand Slam da história. Lob, bolas curtas, bolas vencedoras... O sérvio usou seu vasto repertório para dominar João Fonseca nos primeiros games, quebrando o serviço do brasileiro logo no primeiro game e repetindo a dose no quinto. O número 30 do mundo encontrava algumas boas jogadas, mas não incomodava o sérvio, que teve um triplo set point recebendo no sétimo game, com 5/1 no placar. Foi aí que João Fonseca se soltou e entrou no jogo, salvou o serviço para iniciar uma arrancada de três games vencidos seguidos: 5/4. No entanto, na segunda oportunidade para sacar para o set, Djokovic freou a reação do brasileiro, teve mais um triplo set point e selou a vitória na parcial em uma linda deixadinha: 6/4.

João Fonseca conseguiu equilibrar o jogo no segundo set, que foi recheado de boas trocas de bolas e ralis. O sol incomodava Novak Djokovic, que discutia bastante com seu técnico em sérvio. Sobrou bronca até para um cinegrafista que se aproximou demais do número 4 do mundo no intervalo entre sets. Nada que tirasse Djoko dos trilhos em quadra. Ele elevou o nível no quinto game e conseguiu a quebra que definiu o segundo set. O brasileiro até teve um break point no oitavo game, mas Djokovic confirmou todos os serviços até fechar a parcial em 6/4.

No terceiro set, João Fonseca subiu o nível. Com lindas bolas vencedoras, o brasileiro quebrou pela primeira vez o serviço de Djokovic no segundo game. O sérvio tentou dar a resposta logo na sequência e teve dois break points, mas João salvou e abriu 3/0. O número 4 do mundo tentava encurtar os pontos e explorava bastante as bolas curtas. O brasileiro teve muito trabalho para confirmar seus saques, especialmente no décimo game, quando sacou para o set. Djokovic teve um break point, mas João salvou e encaixou dois aces seguidos para selar a vitória na parcial: 6/3.

João manteve o ritmo forte e teve um triplo break point logo no primeiro game da quarta parcial. Djokovic salvou, usou todas as cartas na mang e até tomou advertência por estourar tempo para o saque, mas o brasileiro conseguiu a quebra na quinta oportunidade e na sequência abriu 2/0. O número 4 do mundo fez sinais de que estava sentindo um incômodo no braço direito, mas voltou aos trilhos, devolveu a quebra e virou o set: 3/2. Djokovic voltou a subir o nível de jogo e teve um duplo break point no oitavo game, mas João não jogou a toalha e virou o game: 4/4. O brasileiro pressionou o sérvio no game seguinte e teve dois break points, mas o número 4 do mundo se segurou. João cresceu na reta final do set e distribuiu bolas vencedoras para arrancar a quebra no 11º game e para fechar a parcial: 7/5. Sob gritos de "olê, olê, olê, João, João!", o brasileiro empatou o jogo e levou a decisão para o quinto set.

O equilíbrio deu o tom nos primeiros games do quinto set, mas Djokovic não demorar a ter um triplo break point. Logo no quarto game, o sérvio aproveitou a primeira oportunidade para ter a quebra e sair na frente: 3/1. No entanto, João Fonseca deu a resposta logo no game seguinte, devolvendo a quebra. O brasileiro levantou a quadra principal de Roland Garros chegando em todas as deixadinhas de Djokovic e conseguindo um triplo break point no 11º game. O número 4 do mundo se salvou por duas vezes, mas João quebrou justamente com a arma mais usada pelo adversário no jogo: a bola curta vencedora. Sacando para o jogo, o brasileiro viu Djokovic pressionar e conseguir um break point. Aí João respondeu com incríveis três aces seguidos para selar a virada dos sonhos: 7/5.

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